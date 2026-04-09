Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θρησκευτικής κατάνυξης, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την Πέμπτη τους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, τιμώντας τη μνήμη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η ημέρα αυτή φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό για το σιιτικό Ισλάμ, καθώς η συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πένθους και τη μετάβαση της ψυχής.



Τα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης μεταδίδουν το μέγεθος των συγκεντρώσεων. Ένα τεράστιο ανθρώπινο κύμα, κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του ανθρώπου που ηγήθηκε της χώρας για σχεδόν 40 χρόνια, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηγέτη. Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων που συγκλόνισαν το Ιράν.

Το διπλό μυστήριο: Ο «αόρατος» διάδοχος και η κηδεία

Παρά τη μαζική συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις μνήμης, δύο κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, προκαλώντας έντονη φημολογία. Αν και ο γιος του εκλιπόντος έχει οριστεί επίσημα ως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα. Η κρατική τηλεόραση περιορίζεται στην ανάγνωση δηλώσεων που του αποδίδονται, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει καμία ζωντανή εμφάνιση ή βίντεο που να επιβεβαιώνει την παρουσία του στα καθήκοντά του.



Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, δεν έχει τελεστεί ακόμα η επίσημη κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια, εγείρει ερωτήματα για την εσωτερική κατάσταση του καθεστώτος.

Μια χώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η «40ή ημέρα» βρίσκει το Ιράν σε μια εξαιρετικά εύθραυστη ισορροπία. Ενώ ο λαός θρηνεί, η ηγεσία της χώρας φαίνεται να κινείται στη σκιά, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες των στρατιωτικών πληγμάτων και την επόμενη ημέρα στην εξουσία. Το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από την Τεχεράνη είναι ένα: Πότε θα εμφανιστεί ο νέος ηγέτης για να αναλάβει και επίσημα το τιμόνι της χώρας;