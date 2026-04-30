Σε μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη των μετακινήσεων και του τουρισμού, η Uber ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον κολοσσό Expedia, βάζοντας ως στόχο να μετατραπεί σε ένα «super app» κατά τα πρότυπα των ασιατικών εφαρμογών, που θα επιτρέπει στους χρήστες να κλείνουν και να πληρώνουν για τη διαμονή τους απευθείας μέσα από το γνώριμο περιβάλλον της Uber.



Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο την ευκολία, αλλά αποτελεί το βασικό όπλο του CEO Dara Khosrowshahi για την ενίσχυση των συνδρομών Uber One, προσφέροντας εκπτώσεις και επιστροφή χρημάτων με τη μορφή πιστώσεων για διαδρομές. Το όραμα του Khosrowshahi, ο οποίος στο παρελθόν ηγήθηκε της Expedia, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου η μετακίνηση και η διαμονή θα συνδέονται οργανικά.



Αν και οι δυτικές αγορές εμφανίζονταν μέχρι τώρα επιφυλακτικές απέναντι στις εφαρμογές που προσφέρουν τα πάντα, η Uber επενδύει στη μοναδική βάση των 50 εκατομμυρίων μελών της. Ήδη η εταιρεία έχει επεκταθεί από το delivery φαγητού μέχρι τα ψώνια από μεγάλες αλυσίδες όπως η Walmart, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να εξελιχθεί πέρα από το παραδοσιακό ride-hailing.



Η συνεργασία αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να ανατρέψει τα παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία. Η Uber, έχοντας ήδη συνάψει συμμαχίες με την OpenAI και την Anthropic, ποντάρει στο γεγονός ότι το δικό της δίκτυο οδηγών και υπηρεσιών είναι αδύνατο να αντιγραφεί από απλά chatbots.



Σύντομα, οι χρήστες θα δουν μια νέα καρτέλα «ξενοδοχεία» στην εφαρμογή τους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή όπου η οργάνωση ενός ταξιδιού θα ξεκινά και θα τελειώνει με ένα μόνο κλικ στο κινητό, σύμφωνα με τους Financial Times.