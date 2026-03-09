Σε μια εποχή όπου το ταξίδι ξεκινά σχεδόν πάντα με ένα κλικ, το ερώτημα παραμένει επίμονα επίκαιρο: είναι τελικά καλύτερο να κάνουμε κράτηση απευθείας με αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία ή να εμπιστευτούμε τις πλατφόρμες τρίτων; Η απάντηση, όπως συμβαίνει συχνά στον κόσμο των ταξιδιών, δεν είναι απόλυτη αλλά εξαρτάται από το ίδιο το ταξίδι -και από το τι εκτιμά περισσότερο ο κάθε ταξιδιώτης.

Η απευθείας κράτηση, δηλαδή μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής ή του ξενοδοχείου, υπόσχεται έλεγχο, ευελιξία και πρόσβαση σε προνόμια πιστότητας. Από την άλλη, τα online ταξιδιωτικά πρακτορεία όπως η Booking και η Expedia προσφέρουν τη γοητεία της σύγκρισης: πολλαπλές επιλογές, συχνά συγκεντρωμένες σε μία οθόνη, και τη δυνατότητα να οργανώσει κανείς ένα σύνθετο ταξίδι χωρίς να ανοίξει δεκάδες καρτέλες.

Πτήσεις: Ο έλεγχος έχει αξία

Οι ειδικοί συγκλίνουν σε ένα σημείο: όταν πρόκειται για πτήσεις, η απευθείας κράτηση συνήθως κερδίζει. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Travel + Leisure ο Jimmy Yoon της Point.me, οι αλλαγές, οι ακυρώσεις και -κυρίως- η αξιοποίηση πιστώσεων γίνονται σαφώς πιο ομαλά όταν η κράτηση βρίσκεται απευθείας στο σύστημα της αεροπορικής.

Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Kyle Maltz της Dollar Flight Club: σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή επανακρατήσεων, η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία συχνά σημαίνει ταχύτερη λύση και λιγότερη ταλαιπωρία. Οι τιμές, ωστόσο, σπάνια διαφέρουν σημαντικά –το πραγματικό πλεονέκτημα εδώ είναι η υποστήριξη, όχι η εξοικονόμηση.

Εκεί όπου οι πλατφόρμες τρίτων υπερέχουν είναι στις πιο σύνθετες διαδρομές. Όπως επισημαίνει η Melanie Fish από την Expedia Group, η δυνατότητα να συγκρίνει κανείς πολλές αεροπορικές ταυτόχρονα και να διαχειρίζεται ολόκληρο το ταξίδι σε ένα σημείο λειτουργεί σαν ψηφιακό concierge.

Ξενοδοχεία: Πόντοι ή άμεση αξία;

Στον κόσμο της φιλοξενίας, η εικόνα είναι πιο ισορροπημένη. Η απευθείας κράτηση προσφέρει πρόσβαση σε πόντους, προνόμια ελίτ και πιθανές αναβαθμίσεις -στοιχεία που έχουν πραγματική αξία για τους συχνούς ταξιδιώτες. Παράλληλα, οι αλλαγές στη διαμονή διαχειρίζονται συνήθως ευκολότερα.

Ωστόσο, για όσους ταξιδεύουν περιστασιακά, τα άμεσα οφέλη μιας τρίτης πλατφόρμας μπορεί να είναι πιο απτά. Προγράμματα όπως αυτά του Hotels.com λειτουργούν σχεδόν σαν «ψηφιακά μετρητά», χωρίς περίπλοκους κανόνες ή ημερομηνίες αποκλεισμού, ενώ συχνά συνοδεύονται από προνόμια όπως πιστώσεις ή πιθανές αναβαθμίσεις.

Αν αναζητάτε σιγουριά και άμεση υποστήριξη, η απευθείας κράτηση παραμένει το πιο ασφαλές μονοπάτι. Αν, όμως, προτεραιότητα είναι η σύγκριση επιλογών και η ευελιξία συνδυασμών, τότε οι πλατφόρμες τρίτων μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμος σύμμαχος.