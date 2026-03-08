Ακούγοντας τη λέξη Μονόπολη στο μυαλό όλων έρχεται -και δικαιολογημένα – το διάσημο επιτραπέζιο παιχνίδι. Αλλά να, όμως, που υπάρχει και άλλη Μονόπολη και μάλιστα είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Βρίσκεται στην Ιταλία και πρόκειται για μια όμορφη πόλη, με ελληνικές ρίζες και σημαντική κληρονομιά. Η Μονόπολη (στα ιταλικά Monopoli), όπως λέει και το ελληνικό όνομά της, είναι πραγματικά μοναδική. Και η επίσκεψη σε αυτήν είναι μια μοναδική εμπειρία, ειδικά για όσους επιλέγουν να ταξιδεύουν σε προορισμούς με πολιτιστική κληρονομιά.

Πρόκειται για μια παραθαλάσσια πόλη που ιδρύθηκε από Έλληνες το 500 π.Χ. στην επαρχία της Απουλίας, ενώ η στρατηγική της θέση την έκανε περιζήτητη, με πρώτους κατακτητές τους Ρωμαίους.

Για την προστασία της από τους πειρατές, αλλά και τους πολιορκητές χτίστηκαν αμυντικά τείχη, μέρος των οποίων διασώζεται μέχρι και σήμερα.

Στα σημαντικά αξιοθέατά της συγκαταλέγονται το πεντάγωνο οχυρό του Καρόλου Ε΄ το οποίο ολοκληρώθηκε το 1552, το νοσοκομείο Ιερουσαλή, που κτίστηκε το 1350 από τους Οσπιταλιέρους Ιππότες, ο καθεδρικός της Μονόπολης (18ος αιώνας), το Παλάτσο Παλμιέρι (18ος αιώνας) και το καταφύγιο άγριας ζωής Μόντε Σαν Νίκολα. Η βόλτα στα γραφικά σοκάκια του ιστορικού κέντρου της είναι ένα μαγική κι ένα ταξίδι στον χρόνο. Στο κέντρο κυριαρχεί το λευκό, ενώ βρίσκονται διάσπαρτες εκκλησίες, πλατείες, και ολόλευκα σπίτια με ανθισμένα μπαλκόνια

Δείτε τις φωτογραφίες