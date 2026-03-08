Μοιάζει σαν να είναι πίνακας ζωγραφικής, αλλά είναι αληθινό και βρίσκεται στην Ολλανδία. Ο λόγος για το χωριό Giethoorn, το οποίο έχει ένα μοναδικό προνόμιο που το κάνει ξεχωριστό: σε αυτό δεν υπάρχουν δρόμοι, άρα δεν κυκλοφορούν πουθενά αυτοκίνητα.

Η καθημερινότητα στο χωριό αυτό κινείται πάνω σε ήσυχα κανάλια, μικρές ξύλινες γέφυρες και μονοπάτια που ενώνουν σπίτια με στέγες από άχυρο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το αποκαλούν και «Βενετία της Ολλανδίας». Στο μικροσκοπικό Giethoorn, η ηρεμία είναι σχεδόν ονειρική. Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες μετακινούνται με αθόρυβα μέσα: με ποδήλατο, βάρκα ή με τα πόδια.

Σε αυτό το χωριουδάκι -μια συλλογή από μικρά νησάκια τύρφης που συνδέονται με γέφυρες- δεν υπάρχουν πολλά να κάνετε εκτός από το να απολαύσετε τη μοναξιά ανάμεσα σε αγροικίες με στέγες από άχυρο και πεζογέφυρες που διασχίζουν το λαβύρινθο των καναλιών. Στο κοντινό Εθνικό Πάρκο De Weerribben-Wieden, οι λάτρεις της άγριας φύσης κάνουν πεζοπορία σε υγρότοπους και καλαμιώνες που φιλοξενούν βίδρες, μαύρες γλάρους, κορμοράνους και ερωδιούς.

