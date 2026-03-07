Αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της ορεινής Αχαΐας και είναι ιδανική επιλογή για μια ανοιξιάτικη απόδραση. Ο λόγος για τη Ζαρούχλα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 1.000 μέτρα σε ένα γαλήνιο τοπίο που προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης κι επαφής με τη φύση.

Πυκνά έλατα, τρεχούμενα νερά και λιθόστρωτα μονοπάτια συνθέτουν το σκηνικό, ενώ η ίδια η Ζαρούχλα φημίζεται για την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, με πετρόχτιστα σπίτια που διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα πυργόσπιτα της Ζαρούχλας, μνημεία μιας άλλης εποχής που άλλοτε στέκουν αναπαλαιωμένα και άλλοτε μαρτυρούν το πέρασμα του χρόνου.

Ορισμένα από αυτά έχουν ιστορία αιώνων, όπως ο Πύργος της Ζαρούχλας, ένα κτίσμα άνω των 500 ετών που αποτέλεσε ορμητήριο του οπλαρχηγού Ασημάκη Φωτήλα κατά την Ελληνική Επανάσταση. Στην κεντρική πλατεία δεσπόζει και το πυργόσπιτο του Χαραλάμπη, ένα ακόμα δείγμα της ιστορικής κληρονομιάς του χωριού.

Η τοποθεσία της προσφέρει μαγευτική θέα προς τις εντυπωσιακές πλαγιές του Χελμού, ενώ κοντά της βρίσκονται και τα θρυλικά Ύδατα της Στυγός, ένα σημείο με μυθολογική σημασία, καθώς εκεί η Θέτιδα βάπτισε τον Αχιλλέα για να τον κάνει άτρωτο. Σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από το χωριό, η λίμνη Τσιβλού συμπληρώνει το παραμυθένιο τοπίο. Δημιουργημένη μετά από κατολίσθηση το 1913, βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων και αποτελεί έναν από τους ωραιότερους φυσικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Δείτε τις φωτογραφίες