Μικρότερος αριθμός νεκρών σε τροχαία καταγράφηκε το 2025, σε σύγκριση με το 2024, στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όμως, αυξήθηκε ο αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων, ενώ όσον αφορά τους σοβαρά και ελαφρά τραυματίες, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 40.

Ειδικότερα, το 2025 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 467 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 41 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά 600 άτομα.

Το 2024, σημειώθηκαν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), 422 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 52 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά 559.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2025 σημειώθηκαν τον Αύγουστο, όπου έφθασαν τα 51 και τα λιγότερα τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο, όπου καταγράφηκαν 29 κάθε μήνα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών καταγράφηκε τον Αύγουστο, όπου έφθασαν τους 7, ενώ τον Νοέμβριο δεν καταγράφηκε νεκρός.

Οι περισσότεροι βαριά τραυματίες καταγράφηκαν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, όπου έφθασαν τους 5 κάθε μήνα, ενώ τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ελαφρά τραυματιών καταγράφηκε τον Αύγουστο, όπου έφθασαν τους 60 και ο μικρότερος τον Φεβρουάριο, με 33 τραυματίες.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Ελλάδας για το 2025, συγκριτικά με το 2024, έχουν ως εξής:

Στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν το 2025, 212 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα όπου έχασαν την ζωή τους 18 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 13, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 253.

Το 2024, είχαν σημειωθεί 181 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 14 άτομα και να τραυματιστούν σοβαρά 16, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά 225 άτομα.

Στην Αχαΐα σημειώθηκαν το 2025, 171 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 15 άτομα, ενώ 5 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 214 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το 2024, καταγράφηκαν 160 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 21 άτομα, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά 13 άτομα και ελαφρά 210.

Στην Ηλεία, σημειώθηκαν το 2025, 84 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 8 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 11, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 104.

Το 2024, καταγράφηκαν 81 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 17 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 6, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά άλλα 89 άτομα.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, οι περισσότεροι νεκροί και ο μεγαλύτερος αριθμός δυστυχημάτων και ατυχημάτων καταγράφηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών στην Αχαΐα.

Όσον αφορά την Ηλεία, μειώθηκε πάνω από 50% ο αριθμός των νεκρών, ενώ μείωση κατέγραψε και ο αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Αντίθετα, αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά και ελαφρά.