Η αναπτυξιακή υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης συνεχίστηκε και το 2025, έστω και ηπιότερα σε σχέση με προηγούμενα έτη, αναφέρει σε ενημερωτικό του σημείωμα ο Τάσος Αναστασάτος, Eurobank Chief Economist.

Για το 2026, η πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή απειλεί με στασιμοπληθωριστικές επιδράσεις, εφόσον επεκταθεί χωρικά και χρονικά, εκτιμά ο επικεφαλής αναλυτής της Eurobank.

Αναφέρει επίσης: Το ΤΑΑ παρέχει μία αντιστάθμιση της αστάθειας του εξωτερικού περιβάλλοντος, λειτουργώντας ως αντικυκλικό εργαλείο. Επομένως, η επιτάχυνση των δράσεων για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης του ΤΑΑ θα στηρίξει τη ζήτηση κατά το τρέχον έτος.

Ωστόσο, σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην αύξηση της απασχόλησης, όπως συνέβη μέχρι τώρα, αλλά απαιτείται ταχύτερη άνοδος της παραγωγικότητας.

Ως εκ τούτου, εκτιμά ο κ. Αναστασάτος, το βασικό ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότερη διάθεση των διαθέσιμων πόρων και όχι απλώς η απορρόφησή τους, καθώς και η προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο επενδυτικό περιβάλλον, με τελικό στόχο τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού μας υποδείγματος προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης περισσότερης γνώσης και καινοτομίας στο προϊοντικό μείγμα.

Για το ΑΕΠ το 2025 ανέφερε: Το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε το 4ο τρίμηνο του 2025 πραγματική αύξηση κατά 2,4% σε ετήσια βάση (0,8% σε τριμηνιαία βάση). Αυτό, μαζί με κάποιες οριακές αναθεωρήσεις προς τα πάνω των προηγούμενων δύο τριμήνων, κατέληξε σε ανάπτυξη 2,1% για το σύνολο του έτους, υψηλότερο από τον μέσο αντίστοιχο στην Ευρωζώνη (1,4% ΥοΥ), αν και με μικρότερη διαφορά σε σχέση με προηγούμενα έτη. Το αποτέλεσμα σχεδόν ταυτίζεται, για μία ακόμη χρονιά, με τη δική μας πρόβλεψη (2.0%). Το ονομαστικό ΑΕΠ στο τέλος του 2025 έφτασε τα 248,4 δισ. ευρώ.

Σε πραγματικούς όρους, το ΑΕΠ έχει ανακτήσει το 48,7% των απωλειών της κρίσης χρέους.