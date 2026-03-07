Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Super League. Η ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Νovibet, ενώ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Ατρόμητο.

ΑΕΚ-ΑΕΛ NOVIBET

18:00, COSMOTE SPORT 1

Μετά την ισοπαλία στον Βόλο, η ΑΕΚ σήμερα θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και παράλληλα να βγει ευνοημένη, καθώς αύριο υπάρχει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς οποίος είναι τιμωρημένος στο σημερινό παιχνίδι αφού αποβλήθηκε με τον Βόλο, θα έχει στην διάθεσή του τον Μουκουντί που εξέτισε την τιμωρία του και θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ρέλβας. Από την άλλη, η ΑΕΛ Novibet είναι στη 12η θέση με 21 βαθμούς και στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και τον 13ο Αστέρα AKTOR. Ο Σάββας Παντελίδης έχει δύο απουσίες αφού δεν υπολογίζει τον τραυματία Πιόνε Σίστο και τον τιμωρημένο Κώστα Αποστολάκη.

ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

17:00 NOVASPORTS 2

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στις θέσεις 5-8 του βαθμολογικού πίνακα. Οι «κίτρινοι» είναι στην 6η θέση με 28 βαθμούς και οι Περιστεριώτες στην 8η θέση με 27 βαθμούς. Ο Μιχάλης Γρηγορία για τη σημερινή αναμέτρηση δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γαλανόπουλο, Γένσεν, Σούντμπεργκ, Μισεουί και Φαντιγκά. Από τη άλλη ο Ατρόμητος μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει μόνο μια απουσία αυτή του Αλεξέι Κοσέλεφ. Αντίθετα, επιστρέφουν οι Λευτέρης Χουτεσιώτης και Δημήτρης Τσακμάκης.