Ασταμάτητα είναι πλέον τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που θέλουν τον Χρήστο Μουζακίτη να είναι στο μεταγραφικό «στόχαστρο» μεγάλων ομάδων της Ευρώπης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Γαλλία, ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει μπει και στο «μικροσκόπιο» της Παρί Σεν Ζερμέν και κυρίως του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Παρισιού, Λουίς Κάμπος.
Παράλληλα οι Γάλλοι τονίζουν πως ο Μουζακίτης έχει εντυπωσιάσει και τον Λουίς Ενρίκε, κυρίως χάρη στην εκρηκτικότητά του και την ικανότητά του να καλύπτει αρκετές θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
https://t.co/CKERScisRZ #PSG #Mouzakitis #Olympiakos #LuisCampos #MercatoPSG #TalentGrec #ChristosMouzakitis #Ligue1 #SuperLeague #FootMercato #sport #sports #alerte #news #infos— Sport.fr (@FilSport) March 6, 2026
Να θυμίσουμε πως ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό έχουν δείξει από την Αγγλία, η Τσέλσι, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την Ιταλία η Γιουβέντους και από την Γερμανία οι Μπάγερν Μονάχου, Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ και Λειψία.