Ασταμάτητα είναι πλέον τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που θέλουν τον Χρήστο Μουζακίτη να είναι στο μεταγραφικό «στόχαστρο» μεγάλων ομάδων της Ευρώπης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Γαλλία, ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει μπει και στο «μικροσκόπιο» της Παρί Σεν Ζερμέν και κυρίως του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Παρισιού, Λουίς Κάμπος.

Παράλληλα οι Γάλλοι τονίζουν πως ο Μουζακίτης έχει εντυπωσιάσει και τον Λουίς Ενρίκε, κυρίως χάρη στην εκρηκτικότητά του και την ικανότητά του να καλύπτει αρκετές θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Να θυμίσουμε πως ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό έχουν δείξει από την Αγγλία, η Τσέλσι, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την Ιταλία η Γιουβέντους και από την Γερμανία οι Μπάγερν Μονάχου, Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ και Λειψία.