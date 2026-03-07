Ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε την πρώτη pole position της σεζόν στο Grand Prix της Αυστραλίας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες δοκιμές με 1:18.518.

Στην δεύτερη θέση θα βρεθεί και ο Κίμι Αντονέλι με το δεύτερο μονοθέσιο της Mercedes. Από εκεί και πέρα, από την τρίτη θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χάτζαρ της Red Bull. Στην τέταρτη θέση ο Σαρλ Λεκλέρ με την Ferrari και στην έβδομη ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο Όσκαρ Πιάστρι στην έκτη θέση με την McLaren και πίσω από τον Αυστραλό ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε το πίσω μέρος της RB22 σε φρενάρισμα στη στροφή 1 και έφυγε στις μπαριέρες. Έτσι ο Ολλανδός θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση.