Για το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους θα αναμετρηθούν απόψε (21:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) ο ΑΟ Θήρας και ο Πανιώνιος στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας, στον τελικό του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών.

Ο ΑΟ Θήρας στον ημιτελικό επικράτησε με 3-0 σετ (25-13, 25-21, 25-14) του ΠΑΟΚ και θα παλέψει για το τρόπαιο για τρίτη φορά. Στις προηγούμενες φορές είχε ηττηθεί στον τελικό από Ολυμπιακό (2019), ΠΑΟΚ (2021) και Παναθηναϊκό (2022).

Από την άλλη, ο Πανιώνιος στον ημιτελικό, νίκησε με 3-1 σετ (25-19, 23-25, 22-25, 22-25) τον Ολυμπιακό και βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου.

Οι δύο ομάδες την φετινή σεζόν έχουν βρεθεί αντίπαλοι πέντε φορές. Για τη Volley League ο Πανιώνιος έκανε δύο νίκες με 3-1, ενώ για το CEV Challenge Cup, ηττήθηκε με 3-2 σετ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά νίκησε με 3-0 στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση.