Αυτό που ξεκίνησε ως μια φαινομενικά αθώα γνωριμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέληξε σε μια βαθιά προσωπική και οικονομική απογοήτευση για μια 61χρονη γυναίκα, η οποία πίστεψε πως είχε βρει έναν αληθινό έρωτα σε έναν πολύ νεότερο άνδρα από την Αίγυπτο.

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν διαπίστωσε ότι, στην πορεία αυτής της σχέσης, είχε διαθέσει σημαντικά ποσά όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για το οικογενειακό του περιβάλλον.

Η Jacqueline Dube ήρθε σε επαφή με τον 26χρονο μέσω του TikTok, σε μια στιγμή που συμμετείχε σε ζωντανή σύνδεση μαζί με την ανιψιά της. Εκείνος εμφανίστηκε στην κλήση και της είπε ότι τη βρίσκει «όμορφη», κάτι που στάθηκε η αφορμή για να ανταλλάξουν τηλέφωνα και να συνεχίσουν να μιλούν μέσω WhatsApp.

Δεν πέρασε πολύς χρόνος μέχρι να της εξομολογηθεί ότι τον ελκύουν οι μεγαλύτερες γυναίκες. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι δυο τους άρχισαν να επικοινωνούν σε καθημερινή βάση, παρά τη μεγάλη χιλιομετρική απόσταση που τους χώριζε αλλά και τη διαφορά ηλικίας των 35 ετών.

Η επαφή τους κράτησε περίπου 16 μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο αντάλλασσαν κάθε μέρα μηνύματα και έκαναν συχνά βιντεοκλήσεις. Μέσα από αυτές τις επικοινωνίες, η 61χρονη γνώρισε και μέλη της οικογένειάς του, ενώ, όπως η ίδια υποστηρίζει, ο νεαρός είχε ήδη ενημερώσει τους συγγενείς του ότι σκόπευε να την παντρευτεί, παρότι οι δυο τους δεν είχαν ακόμη συναντηθεί δια ζώσης.

Το ταξίδι και η σχέση που έμοιαζε να δυναμώνει

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Jacqueline πήρε την απόφαση να ταξιδέψει στην Αίγυπτο, προκειμένου να τον γνωρίσει από κοντά για πρώτη φορά. Έμεινε εκεί για οκτώ ημέρες, περνώντας χρόνο μαζί του αλλά και με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, οι δυο τους μοιράστηκαν τρυφερές στιγμές, άκουσαν μουσική, αγκαλιάστηκαν και έζησαν στιγμές οικειότητας, ενώ η ίδια ένιωθε ότι η σχέση τους γινόταν ολοένα πιο δυνατή. Ανέφερε επίσης ότι αρκετά μέλη της οικογένειάς του έφτασαν από άλλες περιοχές μόνο και μόνο για να τη γνωρίσουν.

Κατά την παραμονή της εκεί, η 61χρονη κάλυψε οικονομικά διάφορες εξόδους και δραστηριότητες, όπως γεύματα και βόλτες με βάρκα. Όπως είπε, πριν πραγματοποιήσει το ταξίδι είχε αρκετές επιφυλάξεις, όμως όσο περνούσε ο χρόνος πείστηκε ότι ο δεσμός τους γινόταν πιο ουσιαστικός.

Λίγο αργότερα επέστρεψε ξανά στην Αίγυπτο για δεύτερη συνάντηση. Όπως αφηγήθηκε, αυτή τη φορά ο 26χρονος την περίμενε με λιμουζίνα και λουλούδια, ενώ στο διάστημα εκείνης της επίσκεψης της έκανε πρόταση γάμου και οι δυο τους άρχισαν να συζητούν σοβαρά για τον γάμο τους.

Οι χιλιάδες λίρες, οι αμφιβολίες και το οριστικό τέλος

Η εικόνα όμως άλλαξε όταν η Jacqueline επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και άρχισε να υπολογίζει πόσα χρήματα είχε ξοδέψει συνολικά. Όπως διαπίστωσε, το ποσό που είχε διαθέσει για τον ίδιο και την οικογένειά του έφτανε περίπου τις 4.000 λίρες. Από τη στιγμή που έφερε το θέμα των εξόδων στη συζήτηση, η σχέση τους άρχισε να παρουσιάζει σοβαρούς τριγμούς.

Τελικά αποφάσισε να βάλει τέλος, λέγοντας ότι πλέον αντιλαμβάνεται καλύτερα τις επιφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις που της είχαν εκφράσει άνθρωποι από το περιβάλλον της.

«Νόμιζα ότι με έβλεπε για αυτό που είμαι. Μου έλεγε ότι με αγαπά μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Με έκανε να νιώθω ξεχωριστή και επιθυμητή. Τώρα ξέρω ότι δεν είχα αυτό που νόμιζα ότι είχα», είπε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι ακόμη αναρωτιέται για ποιο λόγο έφτασε να πάρει τέτοιες αποφάσεις, εξηγώντας πως έπειτα από δέκα χρόνια μοναξιάς δέθηκε συναισθηματικά μαζί του με πολύ έντονο τρόπο.

«Είμαι χρεωμένη. Δεν έχω μπορέσει να πληρώσω τους λογαριασμούς μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ήθελε να αποδείξει στους άλλους ότι έκαναν λάθος για τη σχέση τους, γι’ αυτό και δεν άκουσε τις προειδοποιήσεις που της είχαν δώσει.

Παρότι, όπως λέει, εξακολουθεί να συγκινείται όταν σκέφτεται ότι δεν θα τον ξαναδεί, επιμένει ότι δεν θα γύριζε πίσω σε αυτή τη σχέση, ακόμη κι αν της δινόταν η δυνατότητα.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από τον νεαρό άνδρα, εκείνος απάντησε: «Αυτή η γυναίκα είναι τρελή».