Ο καρκίνος του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξάνεται και πλέον αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με τον καρκίνο σε νεότερους ενήλικες.

Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ακόμη σαφές γιατί τα κρούσματα αυξάνονται σε άτομα κάτω των 50 ετών.

Η Gabby Zappia μοιράζεται το ταξίδι της από τη διάγνωση μέχρι και τη θεραπεία, αφού τα αρχικά της συμπτώματα διαγνώστηκαν λανθασμένα ως σχετιζόμενα με την εγκυμοσύνη.

Το 2024, η Gabby Zappia ήταν 36 ετών και έγκυος στο τρίτο της παιδί όταν παρατήρησε αίμα στα κόπρανά της.

«Το ανέφερα στη γυναικολόγο μου και είπε ότι πιθανότατα σχετίζονταν με αιμορροΐδες εγκυμοσύνης. Αυτή η εξήγηση είχε νόημα και ήθελα να έχει νόημα, οπότε την εμπιστεύτηκα», ανέφερε η Zappia.

Η κολονοσκόπηση που άλλαξε τα πάντα

Μετά τη γέννηση του γιου της, τα συμπτώματά της επέμειναν και πίεσε τους γιατρούς για απαντήσεις.

«Μια κολονοσκόπηση άλλαξε τη ζωή μου από τη μια μέρα στην άλλη. Αντί να βρουν αιμορροΐδες, βρήκαν μια μεγάλη μάζα στο παχύ έντερο μου», υποστήριξε η Zappia.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Zappia διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου IV που είχε εξαπλωθεί στο συκώτι της.

«Ήμουν μητέρα πλήρους απασχόλησης, διαχειριζόμενη όλες τις πτυχές του προγράμματος των παιδιών μου, και είχα επίσης μια μικρή εργασία μερικής απασχόλησης», εξήγησε. «Μετά τη διάγνωσή μου, έπρεπε να σταματήσω να εργάζομαι για να επικεντρωθώ στη θεραπεία και την ανάρρωση. Ο σύζυγός μου ανέλαβε τις περισσότερες από τις καθημερινές εργασίες που είχα χειριστεί, και έπρεπε να κάνω σημαντικά πίσω και στον ρόλο μου ως μητέρα».

Η δύσκολη μάχη με τη θεραπεία

Η Zappia υποβλήθηκε αμέσως σε εκτομή παχέος εντέρου και, μετά την ανάρρωση, ξεκίνησε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία τον Ιανουάριο του 2025 στο City of Hope.

Τον Απρίλιο του 2025, έκανε ένα διάλειμμα από τη χημειοθεραπεία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εκτομής ήπατος και εμφύτευση αντλίας HAI. Στη συνέχεια, συνέχισε τη χημειοθεραπεία μετά την ανάρρωση.

«Μετά από 15 γύρους χημειοθεραπείας, ανακοινώθηκε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ασθένειας και αναφέρθηκα ως επιζών τον Σεπτέμβριο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα, οι εξετάσεις ctDNA έδειξαν ανίχνευση καρκίνου και μια σάρωση PET επιβεβαίωσε δραστηριότητα στο συκώτι μου», θυμάται η Zappia.

Υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση στο ήπαρ τον Ιανουάριο του 2026. Επειδή το ctDNA της παραμένει ανιχνεύσιμο, τώρα διερευνά κλινικές δοκιμές.

«Ο καρκίνος του παχέος εντέρου δεν είναι πλέον απλώς μια ασθένεια των ηλικιωμένων ενηλίκων και βρίσκεται σε άνοδο. Γνωρίζετε το σώμα σας καλύτερα από τον καθένα. Εάν κάτι δεν πάει καλά, κάντε ερωτήσεις και ζητήστε πρόσθετες εξετάσεις. Πιέστε για απαντήσεις. Ζητήστε κολονοσκόπηση», αναφέρει η Zappia.

Εάν δεν σας ακούνε, τόνισε, αναζητήστε μια δεύτερη γνώμη. «Χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση. Είμαι απλώς ένα από τα πολλά νεαρά πρόσωπα του καρκίνου του παχέος εντέρου και αν η κοινοποίηση της ιστορίας μου βοηθά έστω και ένα άτομο να ανακαλύψει νωρίτερα τον καρκίνο, τότε η κοινοποίηση αυτού του ταξιδιού έχει σκοπό», εξηγεί η Zappia.

Γιατί αυξάνεται ο καρκίνος του παχέος εντέρου στους νέους

Για δεκαετίες θεωρούνταν ασθένεια των ηλικιωμένων. Σήμερα, ωστόσο, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με τον καρκίνο σε ενήλικες κάτω των 50 ετών.

Σύμφωνα με μια μελέτη του JAMA τον Ιανουάριο του 2026, ο καρκίνος του παχέος εντέρου έχει ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα και έχει γίνει η κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο σε ενήλικες κάτω των 50 ετών στις ΗΠΑ.

Οι γιατροί στο City of Hope, όπου έλαβε θεραπεία η Zappia, αναφέρουν ότι πλέον θεραπεύουν δεκάδες ασθενείς ηλικίας 20, 30 και 40 ετών κάθε εβδομάδα, αντανακλώντας μια ευρύτερη εθνική τάση.

Ο Pashtoon Kasi, MD, MS, Ιατρικός Διευθυντής της Γαστρεντερικής Ιατρικής Ογκολογίας στο City of Hope Orange County, ο οποίος θεράπευσε την Zappia, δήλωσε ότι τρία στα τέσσερα άτομα κάτω των 50 ετών διαγιγνώσκονται με προχωρημένο στάδιο της νόσου.

«Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου για άτομα κάτω των 45 ετών. Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η ηλικία ελέγχου έχει μετακινηθεί από τα 50 στα 45, αλλά βλέπουμε συχνά άτομα ηλικίας 20, 30, 40 ετών και επειδή δεν προβλέπεται τεστ ελέγχου για αυτές τις ηλικίες, συχνά είναι προχωρημένοι ή μεταστατικοί», δήλωσε ο Δρ. Kasi.

Αν και η γενετική μπορεί να αποτελεί παράγοντα σε ένα μικρό ποσοστό πρώιμου καρκίνου του παχέος εντέρου, ο ειδικός σημειώνει ότι η αύξηση των περιστατικών σε νεότερους ανθρώπους εμφανίζεται συχνά χωρίς εμφανείς παράγοντες κινδύνου.

Οι ερευνητές εξετάζουν πιθανούς παράγοντες, όπως η χρήση αντιβιοτικών, το μικροβίωμα, η διατροφή και τα μικροπλαστικά, ωστόσο κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν εξηγεί πλήρως την αύξηση.

Η προσοχή στα συμπτώματα και τα σημάδια του σώματος παραμένει, προς το παρόν, η ισχυρότερη άμυνα.

«Πολλά από τα άτομα που έρχονται σε μας είναι νέα, οπότε έχουμε δει αυτόν τον καρκίνο να διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη και συχνά αποδίδεται σε αιμορροΐδες ή κάτι λιγότερο ανησυχητικό. Εκ των υστέρων, πιθανότατα θα έπρεπε να είχε δοθεί περισσότερη προσοχή», εξηγεί ο Δρ. Kasi.

Συμπτώματα όπως αιμορραγία από το ορθό (που οι ερευνητές θεωρούν ισχυρή ένδειξη πρώιμης έναρξης καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50), αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, ανεξήγητος πόνος και ακούσια απώλεια βάρους πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Το γεγονός ότι προς το παρόν δεν έχουμε εγκεκριμένες εξετάσεις ελέγχου για αυτά τα νεότερα άτομα σημαίνει ότι αυτά τα συμπτώματα απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή», τόνισε ο Δρ. Kasi.

Οι νέες θεραπείες που δίνουν ελπίδα

Παρά την αύξηση των περιστατικών, οι επιστήμονες αναπτύσσουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς του City of Hope, οι ερευνητές εργάζονται πάνω στη βελτίωση των θεραπειών, εστιάζοντας στην ενίσχυση της ανοσολογικής ανταπόκρισης, σε στοχευμένες θεραπείες και σε κλινικές δοκιμές για καρκίνο του ορθού που συνδυάζουν χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και ακτινοευαισθητοποιητές.

Παράλληλα, εξετάζονται κυτταρικές θεραπείες και θεραπείες CAR-T για ιδιαίτερα ανθεκτικές περιπτώσεις.

Ο Ajay Goel, PhD, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής και Πειραματικής Θεραπευτικής στο City of Hope, εργάζεται στην ανάπτυξη μιας εξέτασης αίματος που θα μπορούσε να εντοπίζει τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε νεότερους ασθενείς.

«Την τελευταία δεκαετία αναπτύξαμε μια εξέταση αίματος που μπορεί να εντοπίσει ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμο στάδιο με αρκετά υψηλή ακρίβεια, περίπου 90%. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό», δήλωσε.

Η εξέταση δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στο κοινό, αλλά θεωρείται πολλά υποσχόμενη. Ο Δρ. Goel εκτιμά ότι στο μέλλον θα μπορούσε να ενταχθεί στις ετήσιες αιματολογικές εξετάσεις που συνταγογραφούν οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας, ακόμη και σε άτομα από την ηλικία των 18 ετών.

«Συνεχίζουμε την έρευνα και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την εξέταση στην κλινική πράξη, μόλις επικυρωθεί σε μεγαλύτερους πληθυσμούς ασθενών», υποστήριξε.

Πώς μπορούν οι νέοι να μειώσουν τον κίνδυνο

Παρότι δεν υπάρχει τρόπος πλήρους εξάλειψης του κινδύνου, η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου προτείνει ορισμένες βασικές πρακτικές:

Να γίνεται έλεγχος με κολονοσκόπηση από την ηλικία των 45 ετών και άνω. Όσοι είναι νεότεροι θα πρέπει να συζητούν με τον γιατρό τους για εξετάσεις κοπράνων ή αίματος.

Να διατηρείται υγιές βάρος, με ισορροπημένη διατροφή και τακτική σωματική δραστηριότητα. Προτείνεται διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης και χαμηλή σε κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα.

Να περιορίζεται το αλκοόλ και να αποφεύγεται το κάπνισμα, καθώς συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Να συζητείται με τον γιατρό η λήψη βιταμινών, ασβεστίου και μαγνησίου που ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου.

Η ιστορία της Gabby Zappia αποτελεί υπενθύμιση ότι η έγκαιρη προσοχή στα συμπτώματα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ακόμη και σε ηλικίες όπου ο καρκίνος θεωρείται σπάνιος.