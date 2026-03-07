Ο Μπάμπης Κωστούλας παρακολούθησε τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και μετά το τέλος της αναμέτρησης βρέθηκε στα αποδυτήρια των «ερυθρολεύκων», όπου και είχε συνάντηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media τη φωτογραφία του παίκτη της Μπράιτον με τον Μπαρτζώκα, γράφοντας:

«Οι δεσμοί με τον Θρύλο δεν σβήνουν ποτέ.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον και πρώην ερυθρόλευκος, Χαράλαμπος Κωστούλας, βρέθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και είχε θερμή συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα».