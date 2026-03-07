«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία, χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πετρούνιας με βαθμό δυσκολίας 5,6 είχε βαθμολογία σήμερα 8.700 βαθμούς με το σύνολό του να φτάνει στο 14.300.

Στην πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ίλια Ζάικα ο οποίος συγκέντρωσε στον σημερινό τελικό 8.800 με βαθμό δυσκολίας 5,7 φτάνοντας στους 14.600 βαθμούς στο σύνολο.