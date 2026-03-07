Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά τον ιστορικό του αγώνα στο κλειστό της Παιανίας, που ξεπέρασε τα 6,17 μ., συνεχίζει σήμερα στο μίτινγκ του Ρουέν (19:30) με στόχο νέες επιτυχίες.

Ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών παγκοσμίως, στο μίτινγκ του Ρουέν θα έχει απέναντι του δυνατά ονόματα του παγκόσμιου στίβου, στην τελευταία του εμφάνιση πριν από τη μεγάλη συνάντηση με τον Μόντο Ντουπλάντις στην Ουψάλα στις 13 Μαρτίου.

Ο Καραλής θα κάνει τον έκτο του αγώνα στη σεζόν και θα επιδιώξει για τρίτη φορά να πετύχει άλματα πάνω από τα 6,00 μ.

Στο γαλλικό μίτινγκ θα συμμετάσχουν ακόμη οι Κέρτις Μάρσαλ (6,00 μ.), Σαμ Κέντρικς (6,06 μ.), Κρις Νίλσεν (6,05 μ.), Κέι Σι Λάιτφουτ (6,07 μ.) και Σόντρε Γκούτορμσεν (6,00 μ.).