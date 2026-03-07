Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη τη δεύτερη εβδομάδα του, με την Τεχεράνη να στέλνει σήμερα μήνυμα ότι δεν θα παραδοθεί ποτέ και να λέει στις γειτονικές χώρες ότι δεν θα επιτεθεί σε αυτές, αν δεν το κάνουν πρώτες, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη.

Την ίδια περίπου ώρα, στο Ντουμπάι λάμβανε χώρα επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του. Πρόκειται για το πλέον πολυσύχναστο παγκοσμίως αεροδρόμιο για τη διεθνή επιβατική κίνηση.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubaï World Central – Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

We have partially resumed operations from today, 7 March, with some flights operating out of DXB and DWC.



Please do not travel to the airport unless you have been contacted by your airline that your flight is confirmed, as schedules continue to change. — DXB (@DXB) March 7, 2026

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από προσωρινή αναστολή λειτουργίας του, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες:

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ μικρό περιστατικό λόγω της πτώσης θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Η αεροπορική εταιρία Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στη Μέση Ανατολή, είχε επίσης ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα αναστολή των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι αποκαθίστανται οι δραστηριότητές της στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.