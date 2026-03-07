Ένας από τους εκλεκτούς καλεσμένους που βρέθηκαν στο ΣΕΦ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague, ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος παρακολούθησε το ντέρμπι των «αιωνίων», παρέα με τον φίλο του και πρώην συμπαίκτη του, τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο 19χρονος Ελληνας επιθετικός της Μπράιτον μετά το τέλοςτης ανανέτρησης μίλησε στην κάμερα της Euroleague και δήλωσε πως η φετινη χρονιά θα είναι του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κωστούλας στην κάμερα της διοργάνωσης: «Είναι πάντα ευχαρίστηση για μένα να βλέπω την προηγούμενη ομάδα μου. Μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ, μου αρέσει να βλέπω Euroleague.

Όταν μπορώ παρακολουθώ τους περισσότερους αγώνες και πάντα μου αρέσει να είμαι εδώ. Και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη. Η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πέντε σερί σεζόν στο Final Four. Φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.