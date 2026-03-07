Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν περνά στη δεύτερη εβδομάδα της, στο παρασκήνιο του Λευκού Οίκου φαίνεται να εξετάζονται πλέον πιο επιθετικά στρατιωτικά σενάρια.

Μετά τις μέχρι τώρα αεροπορικές επιχειρήσεις, στο τραπέζι φέρεται να βρίσκεται και το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, είτε μέσω τοπικών συμμάχων είτε ακόμη και με περιορισμένη παρουσία του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης, εξετάζοντας σοβαρά το σενάριο χερσαίων επιχειρήσεων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει θέσει το θέμα σε συνεργάτες του αλλά και σε Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους εκτός του Λευκού Οίκου.

EXCLUSIVE: Trump has privately shown serious interest in U.S. ground troops in Iran. https://t.co/Ptbl4NTa85 — NBC News (@NBCNews) March 6, 2026

Την ίδια στιγμή, η αιφνίδια ακύρωση μεγάλης στρατιωτικής άσκησης που αφορούσε το επιτελείο μιας επίλεκτης μονάδας αλεξιπτωτιστών των ΗΠΑ τροφοδότησε περαιτέρω τα σενάρια περί πιθανής αποστολής ειδικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Κατά τις συζητήσεις με το επιτελείο του, ο Τραμπ φέρεται να έχει περιγράψει το δικό του «όραμα» για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Σε αυτό το σενάριο, το ουράνιο της χώρας θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με μια νέα ιρανική κυβέρνηση στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ιδιαίτερα στην παραγωγή πετρελαίου. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται ως αντίστοιχη με το μοντέλο συνεργασίας που διαμορφώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, η Ουάσιγκτον στήριξε τη νέα πρόεδρο και στενή συνεργάτιδα του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει πολιτικές τις οποίες ο Τραμπ θεωρεί συμβατές με τα αμερικανικά συμφέροντα, κυρίως στον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του πετρελαίου.

Παρά τις σκέψεις αυτές, αρκετοί αναλυτές και ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο Ιράν, δεδομένων των διαφορετικών γεωπολιτικών συνθηκών της περιοχής.

Ο ρόλος των Κούρδων και οι διαψεύσεις του Λευκού Οίκου

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο NBC News διευκρίνισαν ότι ο Τραμπ δεν εξετάζει ένα σενάριο μεγάλης κλίμακας εισβολής. Αντίθετα, αυτό που συζητείται αφορά την πιθανή αποστολή περιορισμένου αριθμού στρατιωτών για συγκεκριμένες επιχειρησιακές αποστολές. Τόνισαν επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση ούτε έχει δοθεί εντολή για ανάπτυξη δυνάμεων.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με κουρδικές δυνάμεις στο Βόρειο Ιράκ, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο αξιόμαχες στην περιοχή. Οι δυνάμεις αυτές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως η «αιχμή του δόρατος» σε πιθανή χερσαία επιχείρηση, με την υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων από τον αμερικανοϊσραηλινό άξονα και με την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, αν και απέρριψε το ενδεχόμενο να έχει ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση, δεν απέκλεισε την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων. «Η ιστορία αυτή», δήλωσε, «βασίζεται σε υποθέσεις από ανώνυμες πηγές που δεν ανήκουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και προφανώς δεν συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντοτε, με σύνεση, όλες τις επιλογές ανοιχτές, αλλά όποιος επιχειρεί να υπονοήσει ότι προκρίνει κάποια συγκεκριμένη επιλογή αποδεικνύει ότι δεν έχει πραγματική συμμετοχή στις αποφάσεις». Την προηγούμενη Τετάρτη, η ίδια είχε αναφέρει ότι η αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων παραμένει ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται, αν και «δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου για την παρούσα επιχείρηση».

Breaking 💥

A #US ground operation in #Iran?



The US has begun deploying special forces to the #MiddleEast. At least nine #American #MC130J special operations aircraft have arrived at #Mildenhall Air Force Base in the #UK 🇬🇧 , most of which arrived at night without… pic.twitter.com/UVxXjDOAqy — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) March 7, 2026

Και ο ίδιος ο Τραμπ, άλλωστε, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος. Μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται κυρίως μέσω αεροπορικών επιθέσεων, ωστόσο πληροφορίες για το περιεχόμενο ιδιωτικών συζητήσεων δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πιο ανοιχτός σε μια τέτοια επιλογή σε σχέση με όσα έχει δηλώσει δημοσίως.

Αμερικανοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση του πολέμου και να διευρύνει δραματικά την έκταση της σύγκρουσης.

Τι λέει ο Τραμπ και ποια σενάρια εξετάζονται

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, εμφανίζεται λιγότερο επιφυλακτικός. Σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα New York Post δήλωσε: «Δεν έχω καμία φοβία όσον αφορά την παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος». Πρόσθεσε επίσης ότι, ενώ άλλοι πρόεδροι έχουν αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο ίδιος συνεχίζει να λέει: «Πιθανότατα δεν θα χρειαστούν — εκτός αν καταστούν απαραίτητα».

Σε άλλη συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι στόχος του είναι η ανάδειξη μιας νέας ηγεσίας στο Ιράν, την οποία θα εγκρίνει ο ίδιος. Παράλληλα εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, χωρίς όμως να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνεχιστεί επ’ αόριστον μέχρι να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι.

Αναλυτές εξωτερικής πολιτικής έχουν ήδη παρουσιάσει διάφορα πιθανά σενάρια στα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αποφασίσει την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν.

«Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την πραγματοποίηση κάποιων ειδικών επιχειρήσεων εάν υπήρχαν στόχοι που έπρεπε οπωσδήποτε να εξουδετερωθούν αλλά δεν ήταν κατάλληλοι για βομβαρδισμό», δήλωσε στο NBC ο Τζόελ Ρέιμπερν, πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ και ανώτερος συνεργάτης στο think tank Hudson Institute με έδρα την Ουάσιγκτον. «Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματοποιείται μια σύντομη επιχείρηση: εισέρχεσαι, χτυπάς τον στόχο ή διεξάγεις μια επιδρομή και στη συνέχεια αποχωρείς».

Ο Ρέιμπερν εξήγησε ότι ένα τέτοιο σενάριο διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που έχουν οι περισσότεροι Αμερικανοί όταν ακούν για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων ή «στρατεύματα στο έδαφος». Παράλληλα τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες που θα καθιστούσαν απαραίτητο ένα τέτοιο βήμα.

Από την πλευρά του, ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλέμπλου, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο think tank Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσιγκτον, εκτίμησε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων είτε για να διευκολυνθεί μια νέα σχέση ΗΠΑ – Ιράν παρόμοια με εκείνη της Βενεζουέλας είτε για να επιτηρούνται τα αποθέματα ουρανίου της χώρας, τα οποία θεωρείται ότι βρίσκονται θαμμένα κάτω από ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Δεν θέλεις να μετατραπεί το Ιράν σε μια αποτυχημένη χώρα που θα λειτουργεί ως αγορά πυρηνικών υλικών», δήλωσε.

Ο Νέιτ Σουάνσον, ανώτερος συνεργάτης και διευθυντής του προγράμματος Iran Strategy Project στο think tank Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν τις στρατιωτικές τους επιλογές εάν το Ιράν «θεωρήσει ότι μπορεί να κερδίσει έναν πόλεμο φθοράς». Σε ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε είτε να στείλει χερσαίες δυνάμεις είτε να ενισχύσει στρατιωτικά αντιπάλους του ιρανικού καθεστώτος — μια επιλογή που φαίνεται επίσης να εξετάζεται.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στον δημοσιογράφο του NBC News Τομ Λάμας, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη ακόμη και για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων. «Τους περιμένουμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε – και αυτό θα ήταν μεγάλη καταστροφή για εκείνους». «Έχουμε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε σενάριο», κατέληξε.