Κατάμεστο θα είναι για ακόμη μια φορά φέτος το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»! Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός σήμερα το μεσημέρι έγινε sold out στα εισιτήρια του μεγάλου αυριανού ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά έμπρακτα την αγάπη και στήριξή τους στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του και θα προσπαθήσουν με τη φωνή τους να τους οδηγήσουν στη νίκη.

Να θυμίσουμε πως Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι ισόβαθμοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 53 βαθμούς, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής.