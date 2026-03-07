Δεν ορρωδεί προ ουδενός η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Παρά τους περιορισμούς ανεξέλεγκτης διεύρυνσης των μεγεθών της, τα μεγέθη της επαυξάνονται παγκοσμίως, ο χώρος εξορθολογίζεται, ενώ νέες τάσεις εμφιλοχωρούν. Ανατέμνοντας την πορεία της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι διατηρεί τη δυναμική της, απέχοντας ακόμη από έτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία, η Αθήνα κατατάσσεται στη δέκατη θέση της λίστας με 13 μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με 13.274 ενεργές καταχωρίσεις καταλυμάτων τύπου Airbnb και απέχει σημαντικά από το Λονδίνο και το Παρίσι, που διαθέτουν 96.182 και 95.461 ενεργές καταχωρίσεις.

Με όρους αναλογίας καταχωρίσεων ανά 1.000 κατοίκους, η Αθήνα με 20 καταχωρίσεις ανά 1.000 κατοίκους καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στη σχετική λίστα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Λισαβόνα με αναλογία 46,7 καταχωρίσεις ανά 1.000 κατοίκους, στη δεύτερη το Παρίσι με αναλογία 44,6 ανά 1.000 και στην τρίτη η Βενετία με αναλογία 32,8 καταχωρίσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Η Αθήνα βρίσκεται μπροστά από πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, η Ρώμη, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, η Βαρκελώνη, η Βιέννη, η Μαδρίτη, το Δουβλίνο και το Βερολίνο, που κατατάσσεται τελευταίο με αναλογία μόλις 4 καταχωρίσεις προς 1.000 κατοίκους.

Σε επίπεδο διανυκτερεύσεων, η Αθήνα, με μέσο όρο 86,3, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πόλεων με την υψηλότερη πληρότητα, πίσω από τη Λισαβόνα, η οποία καταγράφει 87,7 διανυκτερεύσεις ετησίως.

Ως προς το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα, η Αθήνα, με 8.796 ευρώ, κατατάσσεται στην όγδοη θέση, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κοπεγχάγη, όπου, με μόλις 30,6 διανυκτερεύσεις ετησίως, το μέσο ετήσιο έσοδο φτάνει τα 50.350 ευρώ. Η πρωτεύουσα της Δανίας απέχει σημαντικά από τη δεύτερη Βαρκελώνη, όπου, με 71,4 διανυκτερεύσεις, το μέσο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στα 16.965 ευρώ.

Ελληνικοί Προορισμοί

Την ίδια στιγμή, με μέση ημερήσια τιμή στα 723 ευρώ, η Μύκονος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ελληνικών προορισμών όπου διατίθενται καταλύματα με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεύτερη κατατάσσεται η Αντίπαρος στα 476 ευρώ και τρίτη η Σαντορίνη στα 327 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στο πλαίσιο του συνεδρίου Short Stay Athens Conference, ο διευθύνων σύμβουλος της γνωστής πλατφόρμας ακινήτων Prosperty, Αντώνης Μαρκόπουλος.

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές της Αθήνας, με μέση ημερήσια τιμή τα 195 ευρώ, ο Κεραμεικός αναδεικνύεται η πιο «ακριβή» περιοχή της πρωτεύουσας σε ό,τι αφορά την ενοικίαση τύπου Airbnb.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση ανέρχεται στα 188 ευρώ για έναν ιδιοκτήτη καταλύματος τύπου Airbnb στο Ζάππειο. Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Ακρόπολη, όπου ένας ιδιοκτήτης Airbnb διαθέτει το κατάλυμά του με μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στα 176 ευρώ.

Επιδόσεις

Αναφορικά με την πληρότητα, το Ζάππειο καταγράφει την υψηλότερη επίδοση με 65,5%. Το Θησείο ακολουθεί με 60,4%, ενώ το Κουκάκι – Μακρυγιάννη φτάνει στο 53,7%. Με χαμηλότερη ταχύτητα κινείται η Ακρόπολη στο 51%.

Στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 32,7% και στα νησιά η πληρότητα κινείται σε επίπεδα κάτω του 30%. Η Μήλος, με πληρότητα 27,1%, κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ενώ η Κως βρίσκεται στην τελευταία με 15,1%.

Νέες Τάσεις

Εντωμεταξύ, στροφή προς ταξίδια σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων και σε προορισμούς κοντά στη φύση καταγράφει η Airbnb, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνιδρυτής και Chief Strategy Officer της εταιρείας, Nathan Blecharczyk, στο πλαίσιο της ITB Berlin που έκλεισε τις πύλες της πριν λίγες ημέρες.

Η πλατφόρμα επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο κόμβο κράτησης για ολόκληρη την ταξιδιωτική εμπειρία και όχι μόνο για τη διαμονή. Όπως ανέφερε ο Nathan Blecharczyk, η Airbnb προσφέρει πλέον υπηρεσίες πέρα από τα καταλύματα, όπως μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, οργανωμένες ξεναγήσεις σε πόλεις αλλά και εμπειρίες με ιδιωτικούς σεφ.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον σχεδιασμό ταξιδιών

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της πλατφόρμας παίζει και η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Blecharczyk, περίπου το ένα τρίτο των αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών διαχειρίζεται ήδη μέσω συστημάτων AI.

Η τεχνολογία αξιοποιείται επίσης για τον σχεδιασμό ταξιδιών, καθώς η Airbnb διαθέτει εκτεταμένα δεδομένα για τις προτιμήσεις των χρηστών της, βασισμένα στο ιστορικό κρατήσεων και τα ενδιαφέροντά τους.

Αλλαγές στην πλατφόρμα

Στη συζήτηση με τίτλο «Bet on Nature: How Airbnb’s Innovation is Shaping the Next Era of Travel» παρουσιάστηκαν και νέες δυνατότητες της πλατφόρμας.

Μεταξύ αυτών είναι η επιλογή «book now, pay later», η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στη Γερμανία και επεκτείνεται πλέον σε όλο και περισσότερες αγορές. Παράλληλα, μικρά boutique ξενοδοχεία μπορούν πλέον να διατίθενται μέσω της Airbnb, προσφέροντας μια εμπειρία διαμονής που θυμίζει την αυθεντικότητα των ιδιωτικών καταλυμάτων.

Αν και η Airbnb ξεκίνησε τη δραστηριότητά της κυρίως σε μεγάλες πόλεις, τα στοιχεία κρατήσεων δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για ταξίδια σε περιοχές της υπαίθρου και σε προορισμούς κοντά στη φύση.

Ο Blecharczyk σημείωσε ότι ιδιαίτερα η Generation Z αναζητά όλο και περισσότερο εμπειρίες χαλάρωσης και επαφής με το φυσικό περιβάλλον, πιθανόν και ως αντίδραση στη συνεχή ψηφιακή συνδεσιμότητα της καθημερινότητας.