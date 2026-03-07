Φωτογραφία-ντοκουμέντο από τις δύο πλήρως λειτουργικές αμυντικού τύπου χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του ο 48χρονος Σουδανός το απόγευμα της Παρασκευής 6 Μαρτίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΛ.ΑΣ. – ακόμη και ελεγχόμενη έκρηξη από το Τ.Ε.Ε.Μ. – εξασφάλισε το Newsbeast.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις λίγα 24ωρα (συγκεκριμένα στις 3/3) πριν από το περιστατικό. Παράλληλα, φαίνεται πως απασχολεί τις αρχές ήδη από το 2008, όταν συνελήφθη για πρώτη φορά για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Έκτοτε έχει βρεθεί με χειροπέδες ουκ ολίγες φορές για υποθέσεις όπως ναρκωτικά, μικροκλοπές και παράνομη παραμονή στη χώρα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει εμπλακεί σε σοβαρότερη ποινική υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, οι εξηγήσεις που έδωσε προανακριτικά σχετικά με το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του οι δύο χειροβομβίδες εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας – ο οποίος απείλησε να ανατιναχθεί με τις δύο χειροβομβίδες έξω από τη Γ.Α.Δ.Α. – φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε το πολεμικό υλικό σε άλσος κοντά στην Ακρόπολη. Όπως είπε, εκείνη την ώρα έψαχνε ανάμεσα σε σκουπίδια προκειμένου να βρει αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες.

Το πρωί του Σαββάτου 7/3 ο 48χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ η έρευνα από την Ασφάλεια συνεχίζεται για να διαπιστωθεί πώς κατέληξαν οι χειροβομβίδες στην κατοχή του.