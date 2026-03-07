Τροχαίο το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Καλυβίων στη Λαμία. Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό το πρωί του Σαββάτου στη Λ. Καλυβίων, όταν η οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε άλλο που είχε σταματήσει προσωρινά.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα, το Nissan Micra κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από άγνωστη αιτία, η οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο μαύρο Renault, που ήταν σταματημένο μπροστά από το φαρμακείο.

«Ακούσαμε ένα τρομερό μπαμ και πεταχτήκαμε έξω. Τρέξαμε να βοηθήσουμε την οδηγό που ευτυχώς δεν είχε χτυπήσει. Ήταν όμως εμφανώς σοκαρισμένη μη μπορώντας να εξηγήσει τι συνέβη. Αν δεν ήταν το άλλο αυτοκίνητο μπροστά, θα είχε μπει μέσα στο φαρμακείο…», είπε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Στο σημείο του τροχαίου βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν χρειάστηκε να διακομιστεί κάποιος στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες που έγινε το τροχαίο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: