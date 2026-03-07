Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή (8/3) τον Λεβαδειακό εκτός έδρας με στόχο τη νίκη με την οποία θα εξασφαλίσει μια θέση στην 4άδα και ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του και σε όσα θα πρέπει να κάνει.

Οι «πράσινοι» είχαν μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία, κατάφεραν όμως να ανέβουν και πλέον βρίσκονται στην 4η θέση και στο +3 από τους Βοιωτούς, με τους οποίους θα κοντραριστούν την Κυριακή. Ένα παιχνίδι στο οποίο το «τριφύλλι» θα κυνηγήσει τη νίκη για να κλειδώσει μια θέση στην 4άδα, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει δηλώσεις στη Nova και να λέει τα εξής…

-Για τα στοιχεία του Λεβαδειακού: «Προφανώς, μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, αλλά την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

-Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα τελευταία κι έχει πλέον καλύτερη εικόνα: «Νομίζω πως είμαστε συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθά και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».

-Για το πόσο δύσκολο είναι να μην είναι το μυαλό των παικτών στη Μπέτις: «Το ελπίζω. Θα σας πω μετά το παιχνίδι, αλλά προφανώς γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στη λίστα (σ.σ. την ευρωπαϊκή), συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό (σ.σ. τον αγώνα πρωταθλήματος) και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε από την αρχή. Ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό».

-Για το γεγονός ότι γνωρίζει τη Μπέτις και πού πιστεύει ότι μπορεί να «χτυπήσει» ο Παναθηναϊκός την ισπανική ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο».