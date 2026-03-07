Η βρετανίδα βουλευτής Ζάρα Σουλτάνα κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για συμμετοχή στις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφού ισχυρίστηκε ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1 προσγειώνονταν σε βρετανικές βάσεις πριν εκτελέσουν τις αποστολές τους.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι τα αεροσκάφη προσγειώνονταν σε «βρετανικό έδαφος πριν απογειωθούν για να βομβαρδίσουν το Ιράν», προσθέτοντας ότι αυτό σήμαινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εμπλέκεται άμεσα» στη σύγκρουση.

American B-1 bombers are landing on British soil before flying off to bomb Iran, yet Keir Starmer gaslights the nation by claiming the UK isn’t at war.



These aircraft are dropping 2,000lb bombs on schools, hospitals and homes in Iran, where the death toll has already surpassed… pic.twitter.com/btrDZXp0Fd — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) March 7, 2026

Επίσης, επέκρινε τον πρωθυπουργό Kιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι είχε ισχυριστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται σε πόλεμο, σημειώνει το Al Jazeera.

Στο μεταξύ μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από Βρετανούς πολίτες που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στο Ιράν.