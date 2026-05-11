Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την Κυριακή την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη». Έτσι το αδιέξοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παρατείνεται και τίθεται υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο να ξεπεραστεί σύντομα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση για επανάληψη των εχθροπραξιών, ειδικά πριν από τη συνάντησή του αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, η χώρα του οποίου διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, και το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και γειτονικών αραβικών χωρών που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν έκλεισε επίσης τα Στενά του Ορμούζ, την πύλη προς το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Ο Τραμπ κήρυξε τον περασμένο μήνα κατάπαυση του πυρός αόριστης διάρκειας και δήλωσε στο Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών είχαν «τερματιστεί», αν και η τεταμένη αντιπαράθεση στα Στενά συνεχίζεται. Ορισμένες χώρες του Κόλπου ανέφεραν επίσης επιθέσεις με drones από το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν τους στρατιωτικούς τους στόχους συμμετέχοντας στους βομβαρδισμούς μαζί με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο τελικός στόχος του πολέμου -να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο- παραμένει ανεκπλήρωτος.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν τα εναπομείναντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη χώρα να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, και ότι θα «το αποκτήσουν κάποια στιγμή».

Στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Full Measure», επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις εγκαταστάσεις που περιέχουν το ουράνιο. Προειδοποίησε ότι «αν κάποιος πλησιάσει το μέρος, θα το μάθουμε και θα τους ανατινάξουμε». Τα μηνύματα του προέδρου σχετικά με τη σημασία των υφιστάμενων αποθεμάτων ουρανίου ήταν ασυνεπή, σημειώνουν οι New York Times: Τον περασμένο μήνα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι δεν τον ενδιέφερε το ουράνιο, επειδή ήταν θαμμένο «τόσο βαθιά κάτω από το έδαφος».

Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Τεχεράνη και οι ΗΠΑ έχουν δώσει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις τους. Ωστόσο, την Πέμπτη, ενώ το Ιράν εξέταζε την τελευταία προσφορά των ΗΠΑ, ο Τραμπ έδωσε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. «Είναι μια πρόταση που ουσιαστικά έλεγε ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα», είπε. «Θα μας παραδώσουν την πυρηνική σκόνη και πολλά άλλα πράγματα που θέλουμε». Ο Τραμπ συχνά αναφέρεται στο ουράνιο του Ιράν, το οποίο βρίσκεται σχεδόν σε βαθμό κατάλληλο για βόμβα, ως «σκόνη», αν και το υλικό αποθηκεύεται σε δοχεία, συνήθως σε μορφή αερίου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει ακατόρθωτη, επειδή το Ιράν στερείται ηγεσίας, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξόντωσαν μεγάλο μέρος των κορυφαίων στελεχών της ηγεσίας.

Ο Τραμπ και Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης στείλει μηνύματα που υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη αν το Ιράν είχε συμφωνήσει με το αίτημα των ΗΠΑ να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, ο Τραμπ απάντησε ότι είχαν συμφωνήσει, αλλά πρόσθεσε: «Όταν συμφωνούν, αυτό δεν σημαίνει και πολλά, γιατί την επόμενη μέρα το ξεχνούν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης ότι, αν το Ιράν δεν συμφωνούσε με την τελευταία συμφωνία, «θα υποστεί μεγάλο πόνο».

Η απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον ίδιο ήρθε την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS ότι η σύγκρουση με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει». Είπε ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη παραδώσει το υλικό που το Ισραήλ φοβάται ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να μετατραπεί σε πυρηνικό όπλο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να παρουσιάσει τη στρατιωτική εκστρατεία, με την ονομασία «Επιχείρηση Epic Fury», ως ουσιαστικά τελειωμένη. Ωστόσο, στη συνέντευξη στο «Full Measure», ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν ανακριβές να λέγεται ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις είχαν τελειώσει. «Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ιράν «ηττήθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει».

Ο Τραμπ ήλπιζε να έχει επιλυθεί η σύγκρουση μέχρι τη στιγμή που θα αναχωρούσε για την Κίνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να δει το τέλος της σύγκρουσης στο Ιράν, το οποίο αποτελεί τον στενότερο εταίρο της Κίνας στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση και έχει αποσπάσει στρατιωτικούς πόρους των ΗΠΑ από την Ασία. Έχει επίσης εξαντλήσει τα πυρομαχικά των ΗΠΑ, δημιουργώντας αμφιβολίες σε ορισμένους Κινέζους αναλυτές σχετικά με την ικανότητα των ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ταϊβάν, στενό εταίρο της Ουάσιγκτον.

Οι διαπραγματευτές του Ιράν είχαν διαβιβάσει την απάντησή τους στους Πακιστανούς μεσολαβητές, οι οποίοι μεσολαβούν στις συνομιλίες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο χώρες εργάζονται για μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα αναστείλει τις εχθροπραξίες για άλλες 30 ημέρες και θα τερματίσει τον αποκλεισμό των Στενών από το Ιράν. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία κατά τη διάρκεια της μηνιαίας εκεχειρίας.

Οι ανά διαστήματα συγκρούσεις σε ολόκληρη την περιοχή την περασμένη εβδομάδα υπογράμμισαν την ευθραυστότητα της εκεχειρίας, κάτι που οι αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει ως κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης».

Την Κυριακή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι δέχτηκαν εκ νέου επίθεση από ιρανικά drones, μετά από αρκετές ιρανικές επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα. Αμερικανικά πολεμικά πλοία επίσης πυροβόλησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των ακτών του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, αφού δέχτηκαν επίθεση, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.