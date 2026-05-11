Η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη στις γεωπολιτικές αναταράξεις της Μέσης Ανατολής, με την Bank of America να εκτιμά πως ακόμη και μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν δύσκολα θα ανατρέψει τη συνεχιζόμενη υποαπόδοση των ευρωπαϊκών αγορών.

Σε νέα ανάλυση στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές μετοχές, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί αρνητική στάση για τον δείκτη Stoxx 600 και παραμένει underweight στις ευρωπαϊκές μετοχές σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές.

Σύμφωνα με την BofA, η Ευρώπη αποδείχθηκε η περιοχή με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στον πόλεμο με το Ιράν, εξαιτίας της εξάρτησής της από εισαγόμενη ενέργεια και της υψηλής συμμετοχής του ενεργειακού κόστους στο καταναλωτικό της καλάθι. Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν σημαντικά έναντι των διεθνών αγορών, με την υποαπόδοση να φτάνει το 7%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν το αισιόδοξο αφήγημα που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος γύρω από τη δημοσιονομική επέκταση της Γερμανίας και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη.

Η τράπεζα σημειώνει πως ακόμη και στο βασικό της σενάριο, που προβλέπει συμφωνία αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος Μαΐου, οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. H τιμή του Brent εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα λόγω ζημιών στην παραγωγή και ανάγκης αναπλήρωσης αποθεμάτων. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας και σε πτώση του PMI της Ευρωζώνης προς τις 45 μονάδες.

Παράλληλα, η BofA βλέπει επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών στην Ευρωζώνη, γεγονός που θυμίζει την πίεση που είχε ασκηθεί στην οικονομία το 2022. Η εκτίμηση των οικονομολόγων της τράπεζας για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ μέσα στο καλοκαίρι θεωρείται πιθανό να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ανάπτυξη, τη στιγμή που οι ΗΠΑ εμφανίζουν πιο ανθεκτική εικόνα τόσο σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας όσο και εταιρικών κερδών.

Η BofA εκτιμά πως οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν να αποτιμώνται σαν να προεξοφλούν ένα πιο αισιόδοξο μακροοικονομικό σενάριο, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης. Όπως σημειώνει, αν επιβεβαιωθεί περαιτέρω αποδυνάμωση των οικονομικών δεδομένων, οι ευρωπαϊκές μετοχές θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με πτώση της τάξης του 15%.

Σε επίπεδο κλάδων, η τράπεζα παραμένει αρνητική για τις κυκλικές μετοχές και ιδιαίτερα για τις τράπεζες, θεωρώντας ότι οι αυξημένοι κίνδυνοι και η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα οδηγήσουν σε άνοδο των risk premia. Αντίθετα, βλέπει καλύτερες προοπτικές για αμυντικούς κλάδους όπως τα τρόφιμα και ποτά, ενώ διατηρεί θετική στάση για τον ευρωπαϊκό κλάδο λογισμικού, ο οποίος – όπως αναφέρει – δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί μετά τις πιέσεις που δέχθηκε λόγω των φόβων για την τεχνητή νοημοσύνη.