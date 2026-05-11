Νέο ναυάγιο καταγράφηκε στις διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η πρότασή του για ειρηνευτική συμφωνία προς τις ΗΠΑ δεν ήταν «υπερβολική» και ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να προβάλλει «αδικαιολόγητες απαιτήσεις».

Η Τεχεράνη απέρριψε χθες την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως ανέφερε, θα «ισοδυναμούσε με υποταγή» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» σε ανάρτησή του στο Truth Social. Σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει απλώς να διασφαλίσει τα δικαιώματά του και υπέβαλε «γενναιόδωρες και υπεύθυνες» προτάσεις στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι απαιτήσεις της Τεχεράνης περιλαμβάνουν αποζημίωση για τις ζημίες του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ χωρίς περαιτέρω επιθέσεις, καθώς και την άρση των κυρώσεων.

«Η απαίτησή μας είναι νόμιμη: απαιτούμε τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του [αμερικανικού] αποκλεισμού και της πειρατείας, καθώς και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αδικαιολόγητα παγώσει σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή και στον Λίβανο ήταν άλλες απαιτήσεις του Ιράν, οι οποίες θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια», ανέφερε ο Μπαγκεΐ.

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες πριν η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “αντιπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει – είναι εντελώς απαράδεκτη!», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Έναν και πλέον μήνα αφότου κηρύχτηκε ανακωχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη φαντάζουν, περισσότερο από ποτέ, σε αδιέξοδο κι οι ελπίδες να υπάρξει διευθέτηση διαγράφονται. Καμιά από τις πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια τι ακριβώς προτείνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε χθες καν αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.