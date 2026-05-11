Η Τότεναμ επέστρεψε στις «γκέλες», καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην Λιντς στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League.

Μάλιστα, η Λιντς είχε και δοκάρι με τον Λόνγκσταφ στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με την ισοπαλία αυτή η ομάδα του Λονδίνου έχασε την ευκαιρία να απομακρυνθεί από τη Γουέστ Χαμ.

Η Τότεναμ άνοιξε το σκορ στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τελ, ενώ ο ίδιος παίκτης υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Άμπαντου, με τον Κάλβερτ Λιούιν να κάνει στο 74′ το τελικό 1-1.

Tα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:

Σάββατο 9 Μαϊου

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

Μπράιτον-Γουλβς 3-0

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0

Κυριακή 10 Μαϊου

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 2-2

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 1-1

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 0-1

Δευτέρα 11 Μαϊου

Τότεναμ-Λιντς 1-1

Επόμενη αγωνιστική (37η):

Παρασκευή 15 Μαϊου

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 17 Μαϊου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)

Λιντς-Μπράιτον (17:00)

Γουλβς-Φούλαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)

Δευτέρα 18 Μαϊου

Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)

Τρίτη 19 Μαϊου

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)