Η Τότεναμ επέστρεψε στις «γκέλες», καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην Λιντς στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League.
Μάλιστα, η Λιντς είχε και δοκάρι με τον Λόνγκσταφ στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.
Με την ισοπαλία αυτή η ομάδα του Λονδίνου έχασε την ευκαιρία να απομακρυνθεί από τη Γουέστ Χαμ.
Η Τότεναμ άνοιξε το σκορ στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τελ, ενώ ο ίδιος παίκτης υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Άμπαντου, με τον Κάλβερτ Λιούιν να κάνει στο 74′ το τελικό 1-1.
Tα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:
Σάββατο 9 Μαϊου
Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1
Μπράιτον-Γουλβς 3-0
Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0
Κυριακή 10 Μαϊου
Μπέρνλι-Άστον Βίλα 2-2
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-2
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 1-1
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 0-1
Δευτέρα 11 Μαϊου
Τότεναμ-Λιντς 1-1
Επόμενη αγωνιστική (37η):
Παρασκευή 15 Μαϊου
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)
Κυριακή 17 Μαϊου
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)
Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)
Λιντς-Μπράιτον (17:00)
Γουλβς-Φούλαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)
Δευτέρα 18 Μαϊου
Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)
Τρίτη 19 Μαϊου
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)