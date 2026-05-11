Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε 58χρονος κάτοικος χωριού της δυτικής Φθιώτιδας, που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, από δάγκωμα οχιάς.

Το ευτύχημα είναι ότι η έγκαιρη μεταφορά του στο Νοσοκομείο και η άμεση αντίδραση των γιατρών, του έσωσαν τη ζωή, κι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας LamiaReport, ο 58χρονος είχε πάει να μαζέψει ξύλα που άφησαν πίσω τους έργα συντήρησης και στο τελευταίο ξύλο δέχτηκε το δάγκωμα από οχιά. Μάλιστα το δάγκωμα ήταν τόσο δυνατό, που το φίδι έμεινε κολλημένο στο δάχτυλο του ακόμη και όταν το σήκωσε από τον πόνο και προσπάθησε να το απομακρύνει!

Ο άνδρας αναζήτησε γρήγορα ιατρική βοήθεια και στο Νοσοκομείο του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ στη συνέχεια εισήχθη στη ΜΕΘ για εντατική 24ωρη παρακολούθηση. Το οίδημα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έφτασε μέχρι τον ώμο, ευτυχώς όμως ο ορός ενήργησε για να εξουδετερώσει το δηλητήριο που του πέρασε το ερπετό. Σταδιακά αναμένεται να υποχωρήσει και το πρήξιμο, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει ακόμη κάποιες ημέρες στο Νοσοκομείο για να αποφύγει τελείως τον κίνδυνο.