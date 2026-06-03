Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καθώς ένιωσε έντονους πόνους που τον ανησύχησαν.

Εξαιτίας της περιπέτειας με την υγεία του, ο παρουσιαστής δεν βρέθηκε στο στούντιο του Sfera 102,2 για τη ραδιοφωνική του εκπομπή. Ωστόσο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του, δίνοντας τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

«Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω πάθει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο. Ο πόνος αυτός αγγίζει τον πόνο της γέννας», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήρθαμε στο νοσοκομείο. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσα και από την τρέλα τη δική μου είπα, ότι αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο “2Night”. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει».