Το είχαν στείλει το μήνυμα

Στα… κάγκελα είναι στον Παναθηναϊκό με τη Euroleague, η οποία το είχε στείλει από το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια το μήνυμά της. Και το μήνυμα ήταν το βίντεο που είχε ανεβάσει η λίγκα στα social media και αποθέωνε τον Μπαντιό για την… τάπα στον Ναν, σε μια φάση που ήταν πεντακάθαρο φάουλ. Κάτι που αναγνώρισε και η Euroleague στη συνέχεια, αφού πρώτα αντέδρασε ο Αμερικανός γκαρντ, κατεβάζοντας τη σχετική ανάρτηση. Είναι δυνατόν να μην ήξεραν στη Euroleague ότι ήταν φάουλ; Το έβλεπαν όλοι, είναι δυνατόν να μην το είδαν εκείνοι; Το ανέβασαν όμως και έστειλαν έτσι το μήνυμα στους Ισπανούς και στους διαιτητές. Και στους πράσινους. Γιατί η έκπληξη επομένως για τα 102 συνεχόμενα λεπτά χωρίς κερδισμένο φάουλ για τον Ναν;

Το λάθος του Γιαννακόπουλου

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσει ο Γιαννακόπουλος σε αυτόν τον πόλεμο που θεωρούν ότι υπάρχει με τη Euroleague. Ακούγονται διάφορα το τελευταίο 48ωρο, ακόμη και ότι δεν θα δώσουν οι πράσινοι το γήπεδο για το Final Four. Αστείο να λέγεται κάτι τέτοιο καθώς έχουν μπει υπογραφές και είναι δεσμευτικές. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να αντιδράσει πολύ νωρίτερα, έπρεπε να κάνει τον δύσκολο, τον πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά την υπογραφή του νέου συμβολαίου διάρκειας δέκα ετών. Όπως έκαναν οι Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν ήταν τόσο δύσκολος, υπέγραψε και οι συνεργάτες του Γιαννακόπουλου θεωρούν τώρα πως αυτό ήταν μεγάλο λάθος.

Στο… μικροσκόπιο ο Μαρτίνεθ

Μονόδρομος η νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΠΑΟΚ ώστε να πάρει προβάδισμα για τη 2η θέση και να παραμείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Στον Πειραιά αναγνωρίζουν ότι η ομάδα έχει προβλήματα, ξέρουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για το πρωτάθλημα και περιμένουν να δουν πώς θα σφυρίξει ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός ήταν ο διαιτητής και στο 0-0 της κανονικής περιόδου με τον δικέφαλο του βορρά και είχε προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στο Καραϊσκάκη με την ανοχή που είχε δείξει σε σκληρά μαρκαρίσματα και με το γεγονός ότι δεν έδειχνε να… χαλιέται κιόλας με την προοπτική του να μείνει το ματς στο 0-0. Με το πρωτάθλημα να λήγει και με τα παράπονα για όσα έγιναν στην Τούμπα πριν μια εβδομάδα, στον Πειραιά δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο κάποιου λάθους από τον Ισπανό διαιτητή.

Στηρίζουν Λιόν στο λιμάνι

Με τη σεζόν να πλησιάζει στο τέλος της, στον Ολυμπιακό αναμένουν τα νέα για τους παίκτες που έχουν παραχωρήσει ως δανεικούς. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιάρεμτσουκ που τα πάει πολύ καλά στη Λιόν και μπορεί να φέρει 5 εκατ. ευρώ, αυτό είναι το ποσό στο οποίο συμφώνησαν οι δύο ομάδες ως οψιόν αγοράς. Για να το πάρουν όμως αυτό το ποσό οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει η Λιόν να εξασφαλίσει θέση στο Champions League και να μπορεί να ξοδέψει πιο εύκολα. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος της και στον Πειραιά ελπίζουν ότι η Ολιμπίκ θα καταφέρει να τερματίσει στην 4άδα της Ligue 1. Σε διαφορετική περίπτωση οι Γάλλοι θα θέλουν… παζάρια και στον Ολυμπιακό δεν έχουν καμία διάθεση για κάτι τέτοιο.

Προτάθηκε και ο Λέτο, αλλά…

Μπορεί ο Νίκος Παπαδόπουλος να είναι ο πρώτος στόχος του Άρη για τη θέση του προπονητή, δεν είναι όμως και ο μοναδικός υποψήφιος. Στους κίτρινους έχει προταθεί και ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος θεωρητικά είναι ένας εκ των υποψηφίων και για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτό που ενδιαφέρει τους φίλους του Άρη όμως αλλά και τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη δεν είναι το ποιον θα επιλέξει ο Καρυπίδης. Αυτό που τους καίει είναι να το πάρει απόφαση ο Καρυπίδης ότι δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της ΠΑΕ, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον με αυτόν στο τιμόνι. Αυτό περιμένουν στον Ερασιτέχνη για να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να βρουν επενδυτή για την ΠΑΕ.