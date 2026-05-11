Ισχυρή έκρηξη, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε τη Δευτέρα στη συνοικία Τζαγουάρε στο Σάο Πάολο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.



Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Destruição – Relatos recebidos pelas equipes de emergência apontam que a explosão de uma casa no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11) provocou o rompimento de vidros em um condomínio vizinho, além do colapso de casas na comunidade localizada atrás do… pic.twitter.com/YBki1mCE4D — g1 (@g1) May 11, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.