Ισχυρή έκρηξη, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε τη Δευτέρα στη συνοικία Τζαγουάρε στο Σάο Πάολο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.