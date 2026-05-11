Μια εφιαλτική περιπέτεια, που ξεκίνησε από μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και μια τυχαία συνωνυμία, περιγράφει με ανάρτησή της η Μαίρη Μ.

Η γυναίκα, που δεν έχει την παραμικρή σύνδεση με το φονικό στην Αμμουδάρα, βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στο στόχαστρο ανθρώπων που την ταυτίζουν λανθασμένα με το περιβάλλον των εμπλεκομένων στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από την προσπάθεια εντοπισμού συγγενικών προσώπων των κατηγορουμένων, με την ίδια να αναφέρει χαρακτηριστικά για την πίεση που δέχθηκε:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνω τον απόλυτο παραλογισμό, που ξεκίνησε με την τραγωδία της Αμμουδάρας και το άγριο φονικό του 21χρονου. Αρχικά τα ΜΜΕ της Αθήνας που αναζητούσαν συγγενείς των εμπλεκόμενων οικογενειών, άρχισαν να με καλούν στο τηλέφωνο ζητώντας μου δηλώσεις ωσάν να ήμουν συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκόμενων στην τραγωδία. Όσες φορές χτύπησε το κινητό μου, τους εξήγησα αλλά φαίνεται ότι δεν τους αρκούσε…»

Το λάθος πατρώνυμο και τα απειλητικά μηνύματα

Η κατάσταση ωστόσο πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή όταν η παρενόχληση πέρασε στα social media. Ένα κοινό αρχικό γράμμα στο όνομα του πατέρα και το επίθετο του συζύγου της στάθηκαν αφορμή για να δεχθεί επίθεση στον προσωπικό της λογαριασμό. Η κ. Μ. εξηγεί πώς οδηγήθηκαν κάποιοι σε «λάθος μονοπάτι» και περιγράφει την πρωινή της εμπειρία:

«Σήμερα το πρωί κάποιοι μέσω του ΦΒ μου άρχισαν να μου στέλνουν απειλητικά ηχητικά μηνύματα, είτε θεωρώντας ότι έχω σχέσεις συγγένεια, είτε εκμεταλλευόμενοι την συνωνυμία αυτή για να βγάλουν για κάποιο λόγο το άχτι τους στο πρόσωπο μου. Γιατί σε αυτήν τη ζωή, τα χρόνια μου έχουν δείξει ότι όλα είναι πιθανά….»

Η νομική οδός και το αίτημα για σεβασμό

Απέναντι σε αυτό το κύμα παρενόχλησης, η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχοντας ήδη κινηθεί νομικά, η Μαίρη Μ. βάζει τα όριά της και ζητά ηρεμία, τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένεια που πραγματικά πενθεί για την απώλεια του παιδιού της.

Προχωρώντας στην αποκατάσταση της αλήθειας για την ταυτότητά της, σημειώνει:

«Προχώρησα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Θα ήθελα μόνο να πω ότι καλό θα ήταν να υπήρχε περισσότερος σεβασμός σε μία οικογένεια που έχασε το παιδί της, δίνει τη μάχη της να σταθεί όρθια, σεβασμός και ψυχραιμία.. Ονομάζομαι Μαίρη Δ., το γένος Ξ. ενώ το επίθετο Μ. προέρχεται από τον σύζυγο μου, όπως γινόταν με τις παντρεμένες γυναίκες στο παρελθόν.»

Κλείνοντας το δημόσιο μήνυμά της, η κ. Μ. υπογραμμίζει την ενόχλησή της για την αισχρή συμπεριφορά ορισμένων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πτοείται από εκφοβισμούς:

«Βλέπετε δε φοβάμαι την έκθεση – έτσι κι αλλιώς τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα κρυφό- ούτε τους τσαμπουκάδες φοβάμαι, με ενοχλεί όμως να με εμπλέκουν και να συμπεριφέρονται αισχρά, και παράλληλα με τον τρόπο τους κάποιοι να παρενοχλούν και να ταλαιπωρούν και να εκθέτουν ανθρώπους βασανισμένους.»