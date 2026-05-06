Στη μέση του δρόμου ο 54χρονος δολοφόνησε στην Αμμουδάρα στην Κρήτη τον 21χρονο Νικήτα, που θεωρούσε υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του σε τροχαίο το 2023.

Το Newsbeast φέρνει στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο από το φονικό, όπου διακρίνεται η στιγμή που ο νεαρός πέφτει νεκρός από τις σφαίρες που δέχτηκε πισώπλατα.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Όσον αφορά τον τρόπο που έγινε η δολοφονία, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο 54χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα του 21χρονου και όταν ο νεαρός αντίκρισε τον πατέρα του νεκρού φίλου του, τότε έτρεξε στο χωράφι να σωθεί. Ωστόσο, ο άνδρας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον 21χρονο πισώπλατα, μέχρι να ξεμείνει από σφαίρες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο αυτόπτης μάρτυρας είπε:

«Ήμουν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, κάποια στιγμή στρίβει απότομα αριστερά και κλείνει το δρόμο στο αυτοκίνητο που ερχόταν απέναντι, τρακάρουν στη μετωπική, τον βλέπω κατεβαίνει αυτός, κατεβαίνει και ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι, αλλά δεν πρόλαβε να διασχίσει καν το δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε. Μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε όπισθεν και έφυγε μετά με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Όλα και όλα δεν κράτησαν ούτε 10 δευτερόλεπτα».

Για τη στάση της συζύγου του δράστη, ο μάρτυρας διέψευσε τις πληροφορίες ότι προσπάθησε να σταματήσει τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι είδε τη γυναίκα μέσα στο όχημα του 54χρονου, αλλά χωρίς εκείνη να κάνει κάποια κίνηση να τον σταματήσει, πριν ή μετά τη σύγκρουση.

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη.

Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Ο 54χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον Νικήτα.