Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη, καθώς το φονικό σημειώθηκε ανήμερα των γενεθλίων του νεαρού.

Σύμφωνα με το Mega που μετέδωσε την πληροφορία, ο 54χρονος δράστης πυροβόλησε πισώπλατα τον 21χρονο, αδειάζοντας πάνω του το όπλο του.

Έπειτα, πήγε στη σορό του νεαρού και τον κλώτσησε για να σιγουρευτεί ότι είναι νεκρός, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του και έφυγε.

Σημειώνεται ότι προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι έλαβαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις και να δοθεί προθεσμία.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της συζύγου του, δίωξη για συνέργεια.

Επίσης, ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία και επίσης σε βάρος του 54χρονου, δίωξη για οπλοχρησία.