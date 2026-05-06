Συγκλονιστικές είναι οι μνήμες που έρχονται ξανά στο προσκήνιο μετά τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, καθώς αποκαλύπτεται το βαρύ παρελθόν που σημάδεψε τον 54χρονο πατέρα.

Ήταν 23 Οκτωβρίου 2023, όταν ο 54χρονος δολοφόνος βρισκόταν καθημερινά μαζί με τη σύζυγό του έξω από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Ο 17χρονος γιος τους, Γιώργος, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο.

Οι γονείς δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του παιδιού τους, περιμένοντας ένα θαύμα, παρά τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις των γιατρών. «Το παιδί μου θα γίνει καλά», είχε δηλώσει τότε η μητέρα του, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα μέχρι το τέλος.

Την ίδια περίοδο, ο πατέρας του 17χρονου είχε απευθύνει δραματική έκκληση μέσω του cretalive δραματική έκκληση στους αρμόδιους για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο επίμαχο σημείο της εκτροπής, στην παραλιακή λεωφόρο, υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει να χάσει το παιδί του από κακοτεχνία της ασφάλτου.

Όπως είχε αναφέρει, στο συγκεκριμένο σημείο της παραλιακής υπήρχε έντονη καθίζηση, ένα «βαθούλωμα» που μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τα οχήματα και να προκαλέσει ατυχήματα.

«Για το τροχαίο ευθύνεται 100% η κακή κατάσταση της ασφάλτου», είχε δηλώσει, ζητώντας άμεση αποκατάσταση για να μην χαθούν άλλες ζωές, μία τοποθέτηση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ότι τελικά έκανε, που σκότωσε τον 20χρονο φίλο του γιου του που τον θεωρούσε υπαίτιο

«Κάνω έκκληση για να μην πάθουν κακό άλλα παιδιά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί το πρόβλημα; Αν δεν έχουν χρήματα, να το πουν σε μένα να πληρώσω εγώ… Πόσο κοστίζει τελικά μια ανθρώπινη ζωή;», είχε γράψει τότε ο μετέπειτα εκτελεστής του φίλου του γιου του.

Παρά τον πόνο του, είχε εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη του κόσμου, που στάθηκε δίπλα στην οικογένεια στη διάρκεια της δοκιμασίας.