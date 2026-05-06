Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο 54χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ και έντονη συγκίνηση σε όλη τη χώρα.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, αμέσως μετά την παράδοσή του στις Αρχές, φέρεται να δήλωσε: «Έκανα αυτό που έπρεπε», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ζωή του «σταμάτησε» μετά τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023 – γεγονός που, όπως λέει, δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει.

Η μητέρα του 54χρονου, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, περιέγραψε έναν άνθρωπο που κατέρρευσε ψυχολογικά μετά την τραγωδία:

«(Ήταν) πολύ δύσκολα. Σας λέω ότι δεν ξανά άνοιξε η πόρτα τους. Ούτε χτυπά, ούτε να μπω, ούτε τίποτα. Είναι κλειστή η πόρτα ερμητικά. Δεν ανοίγει για κανέναν και για τίποτα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ούτε εγώ. Και με βλέπουν συνέχεια και κλαίω και δεν μπορώ να το… Ίσως να μην θέλουν να με βλέπουν να κλαίω. Σίγουρα δεν θέλουν.

Κι εγώ δεν μπορώ να μην κλαίω και… Έκατσα στη γωνιά μου τώρα και κλαίω μόνη μου. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του τώρα και η πρώτη του κουβέντα ήτανε ‘για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;’. Άμα τον δεις είναι σαν να είναι 100 χρόνων. Μαράζωσε. (…) Είχε ακουστεί μία ιστορία που ήταν ψέματα. Ότι κάτι έκανε ο Κώστας μου στο παιδί που σκότωσε τον γιο του. Αυτό ήταν 100%, 1.000% ψέματα», λέει στο MEGA και το «Live News» η μητέρα του δράστη.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά φήμες που είχαν κυκλοφορήσει, σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε προηγούμενο περιστατικό με τον 21χρονο, κάνοντας λόγο για «ψέματα».

Η αδελφή του 54χρονου δολοφόνου σπάει τη σιωπή της:

Από την πλευρά της, η αδελφή του δράστη μίλησε στο Live News για το σοκ που βιώνει η οικογένεια:

«Παγωνιά… Δεν μπορείς να νιώσεις κάτι άλλο. Και για το παιδί που χάθηκε και για όλο αυτό που συμβαίνει στη δική μας οικογένεια», είπε, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια ζούσε με τον πόνο της απώλειας του 17χρονου από το 2023, περιμένοντας τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «μόνο όποιος έχει χάσει παιδί μπορεί να καταλάβει αυτόν τον πόνο. Γύριζε σε ένα άδειο σπίτι… είχε χάσει τα πάντα».

Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για τη δολοφονία, τονίζοντας πως η οικογένεια δεν επιθυμούσε μια τέτοια εξέλιξη: «Λυπάμαι πραγματικά την οικογένεια του παιδιού. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάσουμε εδώ. Κανείς δεν πρέπει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του».

Αναφερόμενη στο τροχαίο του 2023, σημείωσε πως επρόκειτο για μια τραγική συγκυρία μεταξύ δύο νέων ανθρώπων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν δύο παιδιά που πήγαν να διασκεδάσουν. Κάτι πήγε στραβά και χάθηκε ένα παιδί. Δεν υπήρχε πρόθεση».