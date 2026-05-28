Μια ομάδα αγώνων κωπηλασίας που διέσχιζε τα νερά του Monterey Bay το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης στις ΗΠΑ ήρθε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη και εντυπωσιακή στιγμή, όταν ένα θαλάσσιο λιοντάρι εκτοξεύτηκε ξαφνικά πάνω στο αγωνιστικό κανό τους, σε περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Monterey Hoe Wa’a στις 23 Μαΐου, όταν το θαλάσσιο θηλαστικό αναδύθηκε από το νερό και προσγειώθηκε πάνω στο στενό αγωνιστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν αθλητές της ομάδας Outrigger Santa Cruz.

«Ούρλιαξα όσο πιο δυνατά μπορούσα», δήλωσε η κωπηλάτρια Τσάνινγκ Μπέικερ, που καθόταν στη θέση τρία, στο KTVU. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν καρχαρίας».

Η χαοτική στιγμή καταγράφηκε από κάμερα 360 μοιρών που είχε δανειστεί η ομάδα από τον συναθλητή τους Άλαν Λάκκοου. Στο βίντεο φαίνεται το θαλάσσιο λιοντάρι να πηδά πάνω στο κανό με ανοιχτό στόμα, ενώ οι κωπηλάτες προσπαθούν να κρατήσουν το σκάφος σταθερό μέσα στα ταραγμένα νερά.

Παρά τον πανικό της στιγμής, κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε το ζώο.

A Memorial Day weekend canoe race in Monterey turned wild when a sea lion hopped onto a Santa Cruz crew’s racing canoe.



Read more: https://t.co/E9pHQmF3lj pic.twitter.com/LLqTwQdlhm — KSBW Action News 8 (@ksbw) May 28, 2026

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το θαλάσσιο λιοντάρι επέστρεψε στη θάλασσα του Monterey Bay, αφού όμως πρώτα άφησε πίσω του ένα ίχνος από θαλασσινό νερό πάνω στον κωπηλάτη που βρισκόταν στην πρώτη θέση.

Ο Λάκκοου δήλωσε ότι η αθλήτρια στο μπροστινό κάθισμα αντέδρασε σωστά παρά την απρόσμενη «επίσκεψη». «Έκανε τα πάντα σωστά. Το σκάφος θα μπορούσε εύκολα να ανατραπεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την αναστάτωση, η ομάδα Outrigger Santa Cruz κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση, επίδοση που οι ίδιοι χαρακτήρισαν εντυπωσιακή δεδομένων των συνθηκών.

Το περιστατικό αναρτήθηκε αργότερα στα social media με τη λεζάντα: «Ώστε αυτό συνέβη».

Για τους έμπειρους αθλητές που είναι συνηθισμένοι σε συναντήσεις με θαλάσσια ζωή στην περιοχή, το περιστατικό ξεχώρισε ακόμη και για τα δεδομένα τους.

«Έχουμε δει πολλά περίεργα πράγματα», σχολίασε ο Λάκκοου. «Αλλά αυτή ήταν μια περίπτωση όπου ούτε το ζώο τραυματίστηκε ούτε οι αθλητές. Ήταν μια παράξενη αλλά όμορφη εμπειρία επαφής με τη φύση».