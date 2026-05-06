Νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή της επίθεσης ο νεαρός μιλούσε μέσω βιντεοκλήσης στο Viber με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Η κοπέλα έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της εν ψυχρώ εκτέλεσης, βλέποντας σε πραγματικό χρόνο τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του 21χρονου και να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Σε κατάσταση σοκ, ήταν η ίδια που ειδοποίησε άμεσα την οικογένεια του θύματος και την αστυνομία, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της μέσω της οθόνης του κινητού της.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, ενώ μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης φέρεται να κλώτσησε τη σορό του θύματος στον δρόμο. Λίγο αργότερα, παραδόθηκε στις αρχές.

Ο 54χρονος, που ομολόγησε την πράξη του, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε όταν έχασα το παιδί μου το 2023».

Ο ίδιος ο δράστης ισχυρίζεται πως δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία, λέγοντας ότι «θόλωσε» όταν συνάντησε τυχαία τον νεαρό στον δρόμο, επιστρέφοντας από μνημόσυνο για τον ξάδελφο του γιου του που είχε χάσει επίσης τη ζωή του από τροχαίο.