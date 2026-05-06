Για τον θάνατο του γιου του και τον πόνο του, που τον έκανε να οπλίσει το χέρι του και να σκοτώσει τον 21χρονο στην Κρήτη, μίλησε ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το 2023. Εξηγώντας πως η ζωή του σταμάτησε εκείνη την ημέρα, μίλησε για το συγκλονιστικό έγκλημα που αποφάσισε να κάνει.

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής απολογίας του ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο Νικήστρατο (τον φώναζαν Νικήτα) είπε πως η ζωή του «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.

Ο 21χρονος που δολοφονήθηκε

Στην προανακριτική του απολογία ο 54χρονος φέρεται, όπως μεταδίδει το cretalive.gr να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα απέδωσε στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιγράφει, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.

Η σύζυγός του φώναζε: «Μη Κώστα, μη»

Ο 54χρονος δράστης έκανε ειδική αναφορά και στη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι, ούσα στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, του παρείχε ψυχική συνδρομή στην τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά, η σύζυγός του βρισκόταν μαζί του στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού και αντέδρασε έντονα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, φωνάζοντας «μη Κώστα, μη» σε κατάσταση πανικού.

Το στοιχείο αυτό προβάλλεται από τον κατηγορούμενο ως ισχυρισμός ότι η πράξη δεν ήταν προσχεδιασμένη και εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εισαγγελέας και ανακρίτρια αναμένεται, για λόγους ασφαλείας, να μεταβούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, δηλαδή για την άσκηση των ποινικών διώξεων στο ζευγάρι και για να δοθεί προθεσμία για τις απολογίες τους.

Το όπλο με το οποίο ο 54χρονος σκότωσε τον 21χρονο

«Είμαι βέβαιος θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος»

Συγκλονισμένος δηλώνει ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας Παρασύρη, κ. Γ. Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα σε δήλωσή του μιλώντας στο Cretalive είπε: «Είναι πολύ δύσκολες ώρες για όλους… Είναι μαύρες ημέρες κι έχοντας επίγνωση του ρόλου μας θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του παιδιού του… Μαζί με τον 17χρονο Γιώργο «έθαψε» και τον εαυτό του. Ένα ανθρώπινο ναυάγιο. Η πράξη του, ωστόσο, είναι καταδικαστέα και, προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές. Στεκόμαστε με πόνο ψυχής στην οικογένεια του Νικήστρατου που έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας την στην οδύνη και την συντριβή».

«Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος… Το μυαλό του ανθρώπου, όμως, παίζει πολλές φορές άσχημο κι επικίνδυνο παιχνίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή και τη Δικαιοσύνη, παρά τις παθογένειες του συστήματος» συμπλήρωσε.

Η ενέδρα και η επίθεση με μαδέρι

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το flashnews.gr δύο 24ωρα, μετά τα Χριστούγεννα του 2024 η οικογένεια του 21χρονου είχε καταγγείλει πως ο -τότε- 51χρονος είχε επιτεθεί στον νεαρό με ένα μαδέρι, στήνοντάς του ενέδρα, έξω από το σπίτι του.

Μάλιστα στην καταγγελία που είχε κάνει η οικογένεια του θύματος προς την Αστυνομία, είχε αναφέρει πως ο δράστης όχι μόνο είχε ξυλοκοπήσει τον νεαρό, αλλά κρατούσε και όπλο μαζί του, το οποίο δεν χρησιμοποίησε. Τότε, ο 51χρονος συνελήφθη, παρότι είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες όλα αυτά τα χρόνια οι εκκλήσεις της οικογένειας του νεαρού που πέθανε χθες, 5/5 προς την Αστυνομία ήταν συνεχείς, αφού φαίνεται πως ζούσε υπό το καθεστώς του φόβου για τη ζωή του.