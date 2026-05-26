Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη στυγερή δολοφονία του 67χρονου άνδρα στο Τριάδι στη Θεσσαλονίκη, με κατηγορούμενο τον 30χρονο γιο του, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές εντόπισαν περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο του θύματος, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 30χρονος φέρεται αρχικά να επιτέθηκε στον πατέρα του με βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ένα σκαμπό, και στη συνέχεια να του κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας κατσαβίδι και σουγιά.

Νεκρός εντοπίστηκε εχθές το βράδυ 67χρονος, μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Τριάδι στην Θεσσαλονίκη. Δράστης ο 30χρονος γιός του που ομολόγησε στην αστυνομία πως τον σκότωσε μετά από έντονο καυγά και συνελήφθη, Κυριακή 24 Μαϊου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, όταν η αδερφή του 30χρονου εντόπισε τον πατέρα της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού όπου διέμενε μαζί με τον γιο του.

«Δεν θυμάμαι, είχα πάρει ναρκωτικά χάπια»

Ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Κατά τις πρώτες του καταθέσεις φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς.

Η ομολογία στην αδερφή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος είχε αρχικά αποκαλύψει το έγκλημα στην αδερφή του, η οποία στη συνέχεια πήγε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.