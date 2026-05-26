Η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς είναι πιο πιθανή από ποτέ και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις ΗΠΑ θέλει να πάρει μεταγραφή στους Μπόστον Σέλτικς ή τους Μαϊάμι Χιτ.

Το μέλλον του Greek Freak αποτελεί θέμα συζήτησης στο NBA από το περασμένο καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια της σεζόν έγιναν συζητήσεις για την παραχώρησή του από τους Μπακς, με τους Μαϊάμι Χιτ να θεωρούνται το φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Αντετοκούνμπο, τελικά, παρέμεινε στην ομάδα του Μιλγουόκι, δεν αποκλείεται όμως να υπογράψει στους Χιτ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ αναφέρουν πως είναι μία από τις δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να πάρει μεταγραφή. Η άλλη, όπως προαναφέρθηκε, είναι οι Μπόστον Σέλτικς.

Με βάση τα ίδια δημοσιεύματα, ο Αντετοκούνμπο προτιμά να παραμείνει στην ανατολική περιφέρεια καθώς θεωρεί πως θα είναι πιο εύκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να φτάσει δηλαδή στους τελικούς, καθώς στη δυτική θα είναι πιο ανταγωνιστικά τα πράγματα με ομάδες όπως οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς.