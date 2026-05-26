Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο, στην οποία ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία.

Στο στιγμιότυπο, ο μικρός Παύλος – το οποίο ουσιαστικά είναι μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία που βρίσκεται σε ένα από τα σπίτια της οικογένειας – κάθεται στην αγκαλιά του πατέρα του, του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ δίπλα τους στέκεται η Άννα Μαρία κρατώντας τον δεύτερο γιο της οικογένειας, τον Νικόλαο.

Η ανάρτηση έγινε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Μαρί Σαντάλ στο Instagram και συνοδεύτηκε από τη φράση: «Το πιο γλυκό προσωπάκι», μαζί με μία κόκκινη καρδιά και tag στον σύζυγό της.