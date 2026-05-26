Το κατώφλι του αρεοπαγίτη που χειρίζεται την ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση των Τεμπών του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ.Καραμανλή πέρασαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας .

Στον πλευρό τους η συνήγορος τους , Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων, τόνισε πως πρόθεση τους είναι «να ξεθάψουμε τις δικογραφίες να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία» με στόχο «να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία.»

Μάλιστα , η κ. Κωνσταντοπουλου έστρεψε τα βέλη της κατά της κυβέρνησης την οποία κατηγόρησε ότι επιχειρεί «να θάψει τις δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν «τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή».

«Σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά γιατί οι γονείς, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η πολιτεία» είπε σε δηλώσεις της.