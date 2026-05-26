Άδεια Πλατεία Δημοκρατίας, αστυνομικός κλοιός, TOMA κατά διαδηλωτών και μια ομιλία που τελικά μεταφέρθηκε αλλού. Η Σμύρνη έγινε μέσα σε λίγες ώρες το πιο καθαρό στιγμιότυπο της κρίσης στο CHP, με τον Οζγκιούρ Οζέλ να επιχειρεί πολιτική αντεπίθεση απέναντι στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αλλά την εικόνα της άδειας πλατείας να βαραίνει την εμφάνισή του.

Η συγκέντρωση είχε σχεδιαστεί για την Πλατεία Δημοκρατίας, έναν χώρο με ισχυρό συμβολισμό για το CHP. Ωστόσο, η νομαρχία της Σμύρνης δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της εκεί και υπέδειξε ως εναλλακτικό σημείο το Gündoğdu. Σύμφωνα με τουρκικά ρεπορτάζ, η Πλατεία Δημοκρατίας αποκλείστηκε με μεταλλικά κιγκλιδώματα, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα TOMA.

Η εικόνα που έμεινε ήταν πολιτικά εκρηκτική: η Πλατεία Δημοκρατίας, όπου ο Οζέλ ήθελε να δείξει δύναμη, παρέμεινε άδεια και αστυνομοκρατούμενη. Η Türkiye Gazetesi, σε καθαρά επιθετικό τόνο απέναντι στον Οζέλ, έγραψε ότι ο πρώην πρόεδρος του CHP μίλησε σε «άδειους δρόμους», αμφισβητώντας τον ισχυρισμό του περί 100.000 συγκεντρωμένων και επικαλούμενη εκτιμήσεις για περίπου 5.000 άτομα.

💥 İzmirli vatandaştan, polis ekiplerine:



“Hükümetin polisi olmayın, devletin polisi olun.



Hükümetler gelir geçer; baki olan, kutsal olan devlettir, hükümet değil.



Şu halimize bak! Yazıktır!” pic.twitter.com/oJDM0oJEwQ — 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) May 26, 2026

Την ίδια ώρα, αντιπολιτευόμενα τουρκικά μέσα παρουσίασαν μια διαφορετική πλευρά της ίδιας εικόνας: όχι ως αποτυχία κινητοποίησης, αλλά ως αποτέλεσμα απαγόρευσης, αποκλεισμού και αστυνομικής επέμβασης. Το Sözcü μετέδωσε ότι η πλατεία έκλεισε με φράγματα, ότι στην περιοχή στάλθηκαν TOMA και αστυνομικές δυνάμεις και ότι ομάδα πολιτών που επιχείρησε να κινηθεί προς το σημείο αντιμετώπισε επέμβαση της αστυνομίας.

Özgür Özel’in İzmir mitingindeki kalabalık görüntülendi. pic.twitter.com/4AIMtlCJiW — Aykırı (@aykiri) May 26, 2026

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν κατά διαδηλωτών με νερό υπό πίεση και, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, με χρήση χημικών. Η Evrensel έκανε λόγο για επέμβαση με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση σε πολίτες που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την περιοχή της συγκέντρωσης, ενώ το Halk TV περιέγραψε την ομιλία Οζέλ ως συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε «υπό αστυνομικό αποκλεισμό».

Μετά τα επεισόδια, ο Οζέλ κινήθηκε προς το Gündoğdu, μεταφέροντας εκεί το κέντρο βάρους της εμφάνισής του. Πολιτικά, όμως, η ζημιά είχε ήδη γίνει: η σκηνή της άδειας Πλατείας Δημοκρατίας έδωσε υλικό στους αντιπάλους του, ενώ η αστυνομική επέμβαση έδωσε στο δικό του στρατόπεδο το αφήγημα της καταστολής.

Gürsel Tekin çok üzülmüş buyursun Kemal Bey’e de dinletsin İzmir halkı koru halinde hain Kemal diye bağırıyor

Video; @EgeTelgraf pic.twitter.com/fQFxDzIFBw — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) May 26, 2026

Στην ομιλία του, ο Οζέλ προσπάθησε να αλλάξει το κάδρο. Δεν μίλησε μόνο ως πολιτικός που αμφισβητεί μια δικαστική απόφαση. Μίλησε ως ηγέτης που ζητά να αποφασίσει η βάση του CHP. Κάλεσε τον Κιλιτσντάρογλου να αποδεχθεί κάλπη με συμμετοχή περίπου 2 εκατομμυρίων μελών του κόμματος, ώστε ο νέος πρόεδρος να εκλεγεί απευθείας από τη βάση. Το Halk TV παρουσίασε την πρότασή του ως «ιστορική πρόσκληση» προς τα μέλη του CHP.

Ο Οζέλ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους με μια φράση που κυριάρχησε στα τουρκικά μέσα: αν στηθεί κάλπη στα μέλη και κερδίσει άλλος υποψήφιος, είπε, όχι μόνο θα του σηκώσει το χέρι, αλλά θα του φιλήσει και το χέρι. Η φράση είχε σαφή αποδέκτη τον Κιλιτσντάρογλου και στόχο να μετατρέψει την εσωκομματική κρίση σε δοκιμασία νομιμοποίησης.

#SonDakika Özgür Özel İzmir'de miting çağrısı yapmıştı: Alsancak'ta Gündoğdu Meydanı'na girmeye çalışan kitleye polis saldırısıhttps://t.co/K26CR6MUaY pic.twitter.com/H0MduNFgAB — soL Haber (@solhaberportali) May 26, 2026

Η πιο σκληρή πολιτική αιχμή του, όμως, ήταν άλλη. Ο Οζέλ συνέδεσε το «mutlak butlan», δηλαδή την ακύρωση του συνεδρίου του CHP, με τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Στην κεφαλή του CHP mutlak butlan, στην κεφαλή της Τουρκίας mutlak sultan», είπε, επιχειρώντας να παρουσιάσει την επιστροφή Κιλιτσντάρογλου όχι ως εσωκομματική εξέλιξη, αλλά ως μέρος ευρύτερου σχεδίου ελέγχου της αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του, ο Κιλιτσντάρογλου κινείται με εντελώς διαφορετική στρατηγική. Δεν απαντά στο πεδίο της πλατείας, αλλά στο πεδίο των κομματικών μηχανισμών. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις εξελίξεις, μίλησε για επιστροφή του CHP στους «ιδρυτικούς του κώδικες» και υποστήριξε ότι το κόμμα πρέπει να διαφυλάξει τις «ηθικές αξίες» και την «ηθική υπεροχή» του.

Οι τελευταίες ώρες δείχνουν ότι η πλευρά Κιλιτσντάρογλου επιχειρεί να παγιώσει θεσμικά την επιστροφή της. Το Anadolu μετέδωσε ότι ο Κιλιτσντάρογλου θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίαση της Κομματικής Συνέλευσης την 1η Ιουνίου, ενώ την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του CHP.

Παράλληλα, το Sözcü μετέδωσε ότι έγινε δεκτή η αίτηση για επαναφορά της παλιάς Κομματικής Συνέλευσης και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα μιας οργανωμένης επιστροφής της παλιάς ηγετικής ομάδας στον κομματικό μηχανισμό.

Έτσι, η Σμύρνη δεν ήταν απλώς ένα επεισοδιακό πολιτικό ραντεβού. Ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ ισχύος μετά το «mutlak butlan». Ο Οζέλ ήθελε να δείξει ότι κρατά τη βάση. Η Πλατεία Δημοκρατίας όμως έμεινε άδεια, η ομιλία μεταφέρθηκε, η αστυνομία κυριάρχησε στην εικόνα και τα φιλοκυβερνητικά μέσα έσπευσαν να μιλήσουν για πολιτικό φιάσκο.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομική επέμβαση έδωσε στον Οζέλ το αφήγημα που χρειαζόταν: ότι δεν έχασε απλώς μια μάχη εικόνας, αλλά βρέθηκε απέναντι σε ένα κράτος που έκλεισε τον χώρο, χτύπησε διαδηλωτές και προσπάθησε να εμποδίσει τη συγκέντρωση. Αυτό ακριβώς είναι και το νέο δίλημμα μέσα στο CHP: ήταν η Σμύρνη μια αποτυχημένη επίδειξη δύναμης ή μια συγκέντρωση που πνίγηκε πριν προλάβει να στηθεί;

Το βέβαιο είναι ότι το CHP μπαίνει σε βαθύτερη εσωτερική σύγκρουση. Ο Οζέλ ζητά κάλπη στα 2 εκατομμύρια μέλη. Ο Κιλιτσντάρογλου προχωρά με Κομματική Συνέλευση, Πειθαρχικό και επίκληση της θεσμικής συνέχειας. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια βάση που βλέπει την αντιπολίτευση να πολεμά τον εαυτό της, ενώ ο Ερντογάν παρακολουθεί από θέση ισχύος.

Η εικόνα της Σμύρνης θα μείνει: μια άδεια Πλατεία Δημοκρατίας, TOMA στους δρόμους, ένας Οζέλ που επιμένει ότι η λύση είναι η κάλπη των μελών και ένας Κιλιτσντάρογλου που επιστρέφει όχι με σύνθημα πλατείας, αλλά με υπογραφές, όργανα και κομματικούς μηχανισμούς. Αυτός είναι πλέον ο πραγματικός εμφύλιος στο CHP.