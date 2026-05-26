Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο Roland Garros, νίκησε με 2-0 σετ τη Λίντα Νόσκοβα που είναι στο Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο48, μπήκε καλά στον αγώνα κάνοντας break από νωρίς για να προηγηθεί με 4-2 και όταν η Νόσκοβα απάντησε κάνοντας το 4-5, δεν πτοήθηκε: Ισοφάρισε σε 5-5, έκανε ξανά break για το 6-5 και στη συνέχεια σέρβιρε για το 7-5.

Η Σάκκαρη έκανε break στο ξεκίνημα και του δεύτερου σετ αλλά η Τσέχα απάντησε με σερί 4-0 για να προηγηθεί με 4-1. Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να χάνει με 5-2, παρ’ όλα αυτά πέτυχε ξανά break και ισοφάρισε σε 5-5.

Η Νόσκοβα σέρβιρε για το 6-5, η Σάκκαρη απάντησε κάνοντας το 6-6 και τελικά πήρε τη μεγάλη νίκη στο tie break και ετοιμάζεται για τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κλερ Λιου, Νο182 στην παγκόσμια κατάταξη.

Τα σετ: 7-5, 7-6