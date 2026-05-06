Βαρύ είναι το πένθος στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένας 54χρονος σκότωσε εν ψυχρώ τον 21χρονο φίλο του νεκρού γιου του, στήνοντας μαζί με τη σύζυγό του φονική ενέδρα στον νεαρό.

Ο πόνος των δικών του ανθρώπων αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά μηνύματα αποχαιρετισμού. Ιδιαίτερα σπαρακτική είναι η μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του 21χρονου Νικήτα:

«Έκλεισε το κεφάλαιο απόψε στη ζωή σου

Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης θύμησής σου.

Απού με κλαίμε το άδικο

Που πήρε την ψυχή σου

Και έκρηξε μάνα και δικούς

Να κλαίνε την φυγή σου».

Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδελφής του, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω, μονάκριβέ μου, να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».

Σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 54χρονος

Ο 54χρονος φερόμενος ως δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία του 21χρονου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε έξι φορές τον νεαρό στον θώρακα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής, καθώς φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα τη στιγμή που ο άνδρας ακινητοποίησε τον 21χρονο.

Η εκτέλεση μπροστά σε κατοίκους και τουρίστες

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, σε ώρα μεγάλης κίνησης και μπροστά στα μάτια κατοίκων, περαστικών και τουριστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, ο 54χρονος φέρεται αρχικά να εμβόλισε ή να έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του 21χρονου. Ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως ο δράστης έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

Το θύμα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΠΑΓΝΗ, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Λίγη ώρα μετά το έγκλημα, ο 54χρονος παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Νέες εικόνες από το σημείο της δολοφονίας δείχνουν το πλήθος να κοιτάζει εμβρόντητο το όχημα στο οποίο βρισκόταν το θύμα, με τα αίματα στο οδόστρωμα:

Το τελευταίο αντίο την Πέμπτη

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον Νικήτα Γεμιστό την Πέμπτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Μαρτυρίες σοκ από το σημείο

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές τρόμου. Μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο είπε στην ΚΡΗΤΗ TV και τη Νέα Κρήτη ότι άκουσε πυροβολισμούς και σύγκρουση οχημάτων.

Όπως ανέφερε, είδε τον νεαρό να τρέχει για να σωθεί, όμως ο δράστης τον πυροβόλησε. «Τον πέτυχε εδώ και πέθανε», είπε, δείχνοντας το σημείο του θώρακα.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε πως βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και λίγο πριν τους πυροβολισμούς παραλίγο να εμπλακεί σε τροχαίο με το όχημα που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό. «Κατάφερα να κατέβω λίγο πιο κάτω στον δρόμο όταν άκουσα πίσω μου τους πυροβολισμούς. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα εν έτει 2026;», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την Κρήτη, καθώς πίσω από τη δολοφονία φαίνεται να υπάρχει ένας ανοιχτός κύκλος πένθους, οργής και εκδίκησης που δεν έκλεισε ποτέ. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις.