Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη η αιματηρή υπόθεση στο Γάζι, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς, σε μια δολοφονία που φαίνεται πως έχει τις ρίζες του σε μια άλλη τραγωδία: ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει πριν από περίπου τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός που έπεσε νεκρός φέρεται να ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος Γιώργος, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο τον Νοέμβριο του 2023. Το αυτοκίνητο είχε εκτραπεί της πορείας του και είχε προσκρούσει σε κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, με τον 17χρονο να μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και να καταλήγει έπειτα από 19 ημέρες στη ΜΕΘ.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του γιου του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θεωρούσε υπαίτιο τον νεαρό οδηγό του μοιραίου τροχαίου και φέρεται να τον αναζητούσε για καιρό, κουβαλώντας μέσα του έναν πόνο που τελικά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Το απόγευμα της Τρίτης, η τραγωδία γράφτηκε ξανά με αίμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στον νεαρό στην περιοχή της Αμμουδάρας και, όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές πισώπλατα. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς τις αισθήσεις του, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν ο φερόμενος δράστης παραδόθηκε λίγο αργότερα στις Αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο.

Πίσω από το νέο έγκλημα στο Γάζι ξεδιπλώνεται μια ιστορία αβάσταχτου πένθους, οργής και απώλειας. Ένας 17χρονος που χάθηκε στην άσφαλτο, ένας πατέρας που δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του και ένας ακόμη νέος άνθρωπος που έπεσε νεκρός, σε μια υπόθεση που έχει βυθίσει στο πένθος δύο οικογένειες.

Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη μια υπόθεση που ξεκίνησε ως τροχαίο δυστύχημα και, σχεδόν τρία χρόνια μετά, κατέληξε σε μια νέα τραγωδία.